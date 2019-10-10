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    HaberlerEkonomi Vazgeçtiler! '2,5 milyar sterlinlik' geri adım
    10.10.2019 - 20:37 | | AA

    Vazgeçtiler! '2,5 milyar sterlinlik' geri adım

    İngiliz teknoloji şirketi Dyson, 2,5 milyar sterlinlik elektrikli araç üretme projesinden çekildiğini duyurdu.

    Vazgeçtiler! '2,5 milyar sterlinlik' geri adım

     

    Şirketten yapılan açıklamada, şirket mühendislerinin elektrikli araç üretmekte başarılı oldukları, ancak ticari olarak uygulanabilir görülmemesinden dolayı 2,5 milyar sterlin değerindeki projeden vazgeçildiği bildirildi.

    Şirkin kurucusu ve Başkanı James Dyson konuya ilişkin, "Bu, üründe ortaya çıkan sorun ya da ekibin başarısızlığı değil. Onlar için bu haberi duymak ve hazmetmek zor olacak. Bu projenin geliştirilmesi için çok çabaladık. Ancak projenin artık ticari olarak uygulanabilir olduğunu düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

    Küçük ev eşyası, elektrikli süpürge, klima ve hava temizleme gibi elektrikli aletler üreten Dyson, geçen yıl 500 çalışanla Singapur'daki tesislerinde elektrikli araç üretilmesi için çalışmaya başlamıştı.

    Şirket 2021 yılında seri otomobil üretimine başlamayı hedefliyordu.

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