Ve beklenen oldu! Başladı...

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco, yaklaşık 4 yıldır süren hazırlıkların ardından haka arz sürecini pazar günü başlattı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bir Salman'ın onayının ardından Aramco'nun hisselerinin Suudi Arabistan Borsası Tadawul'a Aralık ayında belki de daha önce kote edilmesi için işlemler başlatıldı.

Aramco yaptığı açıklamada, uluslararası ve yurt içi talebi ölçmek için yatırımcı toplantılarına 9 Kasım'da başlanacağını belirtti. Aramco Başkanı Yasir al Rumayyan da yaptığı açıklamada, Aramco'nun ilk halka arzına global kurumlardan güçlü talep beklediklerini vurguladı.

Suudi Veliaht Prensi'ne göre Aramco'nu değeri 2 trilyon dolar. Ancak uluslararası danışmanlara göre yatırımcılar bu fiyat seviyesinden alım yapmayabilirler.

Bankacılara göre Aramco'nun değeri 1,6-1,8 trilyon dolar aralığında belirlenecek.

Aramco halka arza danışmanlık için JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., Bank of Americ Merrill Lynch, Citigroup Inc., HSBC Holdings HSBC PLC ve Credit Suisse Group AG'yi seçmişti.