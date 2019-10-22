Venezuela ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 27 küçüldü!

Venezuela Merkez Bankası (BCV), ekonominin ilk çeyrekte %26,8 küçüldüğünü açıkladı.
2018 yılındaki ekonomik daralmanın ise 19,6 oranında gerçekleştiği açıklandı.
Ticaret Bakanlığı 'Blog'unda yer alan habere göre, yılın Ocak-Eylül dönemindeki enflasyon oranı ise 2019 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre düşerek 9 aylık dönemde %4.679,5 olarak gerçekleşti.
2019 yılında uygulanan sıkı para politikası sonucu enflasyon oranı geriliyor.
Fren yerine gaza basan sürücü otomobiliyle pazara böyle daldıKadıköy’de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil pazardaki vatandaşların arasına daldı. Vatandaşlara çarpıp pazar tezgahlarını yerle bir eden sürücü pazarı savaş alanına çevirdi. Otomobilin bir kamyonete çarparak durabildiği olayda 2’si ağır 8 kişi yaralanırken otomobilin pazara daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.