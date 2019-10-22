Venezuela ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 27 küçüldü!

Venezuela Merkez Bankası (BCV), ekonominin ilk çeyrekte %26,8 küçüldüğünü açıkladı.

2018 yılındaki ekonomik daralmanın ise 19,6 oranında gerçekleştiği açıklandı.

Ticaret Bakanlığı 'Blog'unda yer alan habere göre, yılın Ocak-Eylül dönemindeki enflasyon oranı ise 2019 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre düşerek 9 aylık dönemde %4.679,5 olarak gerçekleşti.

2019 yılında uygulanan sıkı para politikası sonucu enflasyon oranı geriliyor.