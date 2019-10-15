Vergi cezalarında uzlaşmayla indirim

Gçelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerin vergi cezasında indirim almasının yollarını açıkladı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı broşüre göre, mükellefler, adlarına tarh edilen vergi ve cezalar için düzenlenen vergi, ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep edebiliyor.



Kapsamdaki cezalar



İndirim uygulamasının kapsamında; vergi ziyaı cezası, usulsüzlük cezası, özel usulsüzlük cezası yer alıyor. İndirim, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen usulsüzlük cezalarına da uygulanabiliyor. Cezalarda indirim uygulamasından, mükellef veya vergi sorumlusu olan ceza muhatapları yararlanabiliyor. İndirim uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler, interaktif vergi dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden başvuru yapabiliyor. Mükellef, ödeyeceğini bildirdiği vergi ve cezasını süresinde ödemez veya dava konusu yaparsa indirimden yararlanamıyor.



İndirim oranları



Broşüre göre, vergi ziyaı cezasında; birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri, usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının yarısı indirime konu edilebiliyor. Mükellef tarafından dava açıldıktan sonra, vergi mahkemesince henüz karar verilmemiş olması koşuluyla, davadan vazgeçilmesi halinde cezada indirim talebinde bulunulabiliyor. Mükellefin cezalarda indirim talebinde bulunduktan sonra, bu talebinden vazgeçerek yasal süresi içinde dava açma hakkı da saklı tutuluyor. İndirim uygulamasından yararlanmak için, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile başvurulması, ikmalen, resen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkının ve indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının vadesinde veya teminat gösterilerek vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi ve ihbarnamenin dava konusu yapılmamış olması şartıyla yararlanılabiliyor. Mükellefler, üzerinde uzlaşılan vergi ve vergi ziyaı cezaları hakkında indirim uygulamasından yararlanamıyor, uzlaşmadan vazgeçilmesi halinde ise indirim yolu açık. İndirimden yararlanacak vergi mükelleflerinin, vergi ya da ceza ihbarnamesinin 30 günlük kesinleşme tarihini takip eden 1 aylık süre içinde; teminat gösterilmesi durumunda ise vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödemeyi yapması gerekiyor.





