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    28.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Vergi daireleri hafta sonu açık

    Vergi daireleri meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bugün ve yarın saat 18.00’e kadar açık olacak.

    Vergi daireleri hafta sonu açık

    Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, motorlu araç satışlarının aralık ayının son günlerinde artması nedeniyle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla vergi dairelerinin hafta sonunda açık olması yönünde karar alındı.

    Buna göre, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa il merkezlerindeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi daireleri bugün ve yarın saat 18.00’e kadar çalışacak. Diğer il merkezleri ve ilçelerdeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerinin açık bulundurulmasına ise il defterdarları ya da vergi dairesi başkanları karar verecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin direksiyonuna geçti.
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