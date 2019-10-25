Vergi daireleri pazartesi günü açık olacak

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 28 Ekim 2019 Pazartesi günü Başkanlığımız internet sitesi üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan bankalara ait kartlar ile belirtilen süreye kadar ödeme yapılabilecektir." denildi.

GİB İnternet Sitesi Üzerinden Son Ödeme Saatleri:

AKBANK T.A.Ş (*) 22:00

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (*) 22:00

FİNANSBANK A.Ş. (*) 22:00

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (*) 22:00

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (*) 22:00

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (*) 22:00

HSBC BANK A.Ş. 22:00

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. (*) 22:00

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 22:00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 22:00

DENİZBANK A.Ş. (*) 22:00

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. (**) 22:00

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (**) 22:00

ODEA BANK A.Ş. (**) 22:00

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (**) 22:00