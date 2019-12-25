Vergi istisnalarına yeniden değerleme

Böylece mükelleflerin vergisine esas olan matrahlar azalmış olacak.



Yeniden değerleme oranı 2020’de yüzde 22.58 olarak uygulanacak. Buna bağlı olarak da vergi istisna ve indirimleri yeniden belirlenecek. Örneğin, bu yıl 5 bin 400 liraya kadar kısmı vergiden istisna olan mesken kiralarında bu tutar 2020’de 6 bin 600 liraya çıkacak. İşverenler 2019’da çalışanlarına sağladıkları günlük yemeğin 19 lirasını vergiden düşebiliyorken 2020’de bu tutar 23 lira olacak.









Ayrıca ilan edilen yeniden değerleme oranının uygulanmasıyla 7194 sayılı Kanunla getirilen 10 liraya kadar günlük ulaşım bedeli istisnası tutarı 2020 yılından itibaren 12 lira olarak uygulanacak.



Amortismanlar artacak



7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen binek otolarda gider kısıtlamalarına ilişkin tutarlar da 2020 kazançlarına uygulanmak üzere yeniden değerleme oranında artırılacak. Binek otolarda amortisman gideri ayırmada kanunda getirilen sınır tutar olan 250 bin lira 2020 yılı için 300 bin lira olarak uygulanacak. Kanunda getirilen binek otolarda gider olarak dikkate alınabilecek KDV ve ÖTV tutar toplamı olan 115 bin lira ise 2020 kazançları için 140 bin lira olarak dikkate alınacak.









Diğer yandan, vergi tarifesi de yeniden değerleme oranında yapılacak artışla yeniden belirlenmekte olduğundan, artış sayesinde başta çalışanlar olmak üzere daha yüksek orandan vergilenecek gelir tutarına tekabül eden vergi dilimi tutarı yükseldiği için artan oranlı vergileme etkisi mükellefler lehine değişecek.









Her iki yılda da 100 bin TL olan bir mükellef örneğine göre hesaplanacak gelir vergisi tutarı 2020 yılında, 2019 yılına göre azalacak.