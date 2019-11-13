Vergi Konseyi’nin üye yapısı değişti

Düzenlemeye göre, konseyin onursal başkanı Hazine ve Maliye Bakanı olacak. Konsey, doğal, temsilci ve seçilmiş üyelerden oluşacak. Konseyin doğal üyeleri olarak bakanın görevlendireceği bakan yardımcısı, Gelir İdaresi Başkanı, Vergi Denetim Kurulu Başkanı ile genel sekreter görev yapacak. Konseyin temsilci üyeleri, kurumlarınca seçilen veya görevlendirilen vergi, ekonomi, finans, hukuk veya maliye alanlarında birikim ve deneyim sahibi kişilerden oluşacak. Temsilci üyeler arasında sivil toplum ile kamu kesimi gruplarını temsilen isimler yer alacak.

10 yıllık deneyim

Konsey üyelerinin alanlarında 10 yıl deneyime sahip olma şartı ise artık aranmayacak. Kesimleri temsilen konseyde yer alacak üye sayısına ilişkin sınırlama da kaldırıldı. Konsey, Türk vergi sistemine ilişkin görüş ve önerilerde bulunacak ve gerektiğinde buna ilişkin mevzuat taslakları hazırlayacak.

Bakan tarafından incelenmesi istenilen kanun teklifleri ile diğer düzenleyici işlemlere ilişkin çalışma, araştırma ve incelemelerde bulunarak görüş bildirecek, talep edildiği takdirde TBMM komisyonlarında görüş sunacak.

Çalışma grupları

Konsey, genel kurul, icra kurulu, genel sekreterlik ile çalışma grupları ve komisyonlar gibi organlardan oluşacak. Konsey, kendi üyeleri arasından veya dışarıdan belirleyeceği kişilerden oluşmak üzere çalışma grupları ve komisyonlar kurabilecek.

Konsey başkanı ve üyelerine bu görevleri sebebiyle her toplantı için bakanlık bütçesinden huzur hakkı ödenecek.

Konseyde kimler var?

Vergi Konseyi’nde görev alan bazı üyeler şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi uzmanı Erdal Çalıkoğlu, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Suat Sarıgül, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Gazeteciler ve ekonomi yazarları; Rahim Ak, Uğur Gürses, İsmet Özkul, Memur-Sen Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Koç Holding Vergi Yönetimi Direktörü Kemal Uzun, YASED Yönetim Kurulu Başkan Vekili Steven Young.