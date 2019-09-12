Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı!

Listenin ilk sırasında vergi borcu nedeniyle üretimini durduran Nursan Metalurji dikkat çekti. Eski İmar Bankası Genel Müdürü Hilmi Başaran da borçlular sırasında yine ilk 10’da yer aldı.

31 Aralık 2018 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Haziran 2019’a kadar ödemesini yapmayan ve 1 milyon TL’den fazla vergi borcu olan mükellefler açıklandı. Listenin ilk sırasında vergi borcu nedeniyle üretimini durduran Nursan metalurji yer alıyor. 33 milyar liralık varlığı için varlık barışı başvurusunda bulunan, ancak ödeme yapamayan Mustafa Akyol, vergi borçluları listesinde bu kez iki numarada. Eski İmar Bankası Genel Müdürü Hilmi Başaran da borçlular sırasında yine ilk 10’da yer aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı tabloya göre, listenin ilk sekiz sırasındaki borçluların vergi borcu miktarı 1 milyar TL’nin’nin üzerinde. Alacak süresi geçtiği halde devlete 1 milyon TL üzeri vergi borcu olan şirket sayısı 47 bin 32. Sadece ilk 50’sinin ödemediği vergi borcu ve cezaları yaklaşık 30 milyar liraya ulaştı. Madencilik, tekstil, turizm, akaryakıt gibi sektörlerden listede şirketler bulunuyor.