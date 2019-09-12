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    Haberler EkonomiVergi yüzsüzleri listesi açıklandı!
    12.09.2019 - 07:50| MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı!

    Vadesi geldiği halde 31 Aralık 2018’den 30 Haziran 2019’a kadar ödemesini yapmayan ve 1 milyon TL’den fazla vergi borcu olan mükellefler açıklandı.

    Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı!

    Listenin ilk sırasında vergi borcu nedeniyle üretimini durduran Nursan Metalurji dikkat çekti. Eski İmar Bankası Genel Müdürü Hilmi Başaran da borçlular sırasında yine ilk 10’da yer aldı.

    31 Aralık 2018 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Haziran 2019’a kadar ödemesini yapmayan ve 1 milyon TL’den fazla vergi borcu olan mükellefler açıklandı. Listenin ilk sırasında vergi borcu nedeniyle üretimini durduran Nursan metalurji yer alıyor. 33 milyar liralık varlığı için varlık barışı başvurusunda bulunan, ancak ödeme yapamayan Mustafa Akyol, vergi borçluları listesinde bu kez iki numarada. Eski İmar Bankası Genel Müdürü Hilmi Başaran da borçlular sırasında yine ilk 10’da yer aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı tabloya göre, listenin ilk sekiz sırasındaki borçluların vergi borcu miktarı 1 milyar TL’nin’nin üzerinde. Alacak süresi geçtiği halde devlete 1 milyon TL üzeri vergi borcu olan şirket sayısı 47 bin 32. Sadece ilk 50’sinin ödemediği vergi borcu ve cezaları yaklaşık 30 milyar liraya ulaştı. Madencilik, tekstil, turizm, akaryakıt gibi sektörlerden listede şirketler bulunuyor.

    Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı

    KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.
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