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    30.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Veri merkezi sektörü İstanbul’da buluştu

    Veri merkezi sektörünün profesyonelleri, İstanbul’da Data Center Expo Eurasia 2019 Fuarı’nda bir araya geldi.

    Veri merkezi sektörü İstanbul’da buluştu

    Fuar 1 Aralık’ta sona erecek. Data Center Expo Eurasia Proje Müdürü Savaş Kemal Burkay, Türkiye’de bu alandaki yatırımların hızla çoğaldığını söyledi. Veri merkezi sektörünün dijital ekonominin ana damarı olduğunu belirten Burkay, “Türkiye’de bu alanda çok önemli yatırımlar yapılıyor. Coğrafi avantajımız nedeniyle doğru yatırımlarla Ortadoğu, Doğu Avrupa, Balkanlar, Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika’nın en önemli merkezi olacağız. Bu nedenle bu fuar çok ilgi çekti” dedi.

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