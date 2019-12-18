Vestel, sürdürülebilirlik projesiyle ‘dünya lideri’

Yardıma ve bakıma muhtaç engelli hayvanlara, kullanım ömrünü tamamlamış ürünlerin parçalarından yürüteç tasarlayan Vestel, Temmuz ayında İngiltere’de düzenlenen “International CSR Excellence Awards 2019”da “En İyi Uygulama Ödülü” almıştı. Dünyadaki kurumsal sosyal sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren The Green Organisation, ödül alan tüm şirketler arasında bağımsız jüri tarafından yapılan inceleme sonucunda Vestel’e Dünya Lideri (CSR World Leader) Nişanı verdi.



Birleşik Krallık Parlamento binasındaki törende ödülü, Vestel Beyaz Eşya Yönetim Sistemleri ve Müşteri İlişkileri Müdürü Memed Umut Özkaban aldı.