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    HaberlerEkonomi Haberleri Vestel ve Sharp işbirliği genişledi
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    28.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vestel ve Sharp işbirliği genişledi

    Vestel, Sharp ile yaptığı beyaz eşya ürünleri geliştirme, üretme ve Avrupa’da satış ve pazarlama hak ve yetkilerini içeren marka lisans anlaşmasının kapsamını genişletti.

    Vestel ve Sharp işbirliği genişledi

    İlk olarak 2014 yılında imzalanan ve 2024 yılsonuna kadar geçerli olacak lisans anlaşması, altı beyaz eşya grubunu (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, elektrikli fırın, çamaşır kurutma makinası ve duvar tipi split klima) kapsıyor. Genişletilen anlaşma kapsamına artık akıllı ürün ailesi de dâhil olacak. Vestel Şirketler Grubu CEO’su Turan Erdoğan şunları söyledi:

    “Ürün gamında çeşitliliğe giderken mevcut pazarlardaki hareket kabiliyetimizi de derinleştireceğiz. Vestel olarak Avrupa pazarına yaptığımız ihracatın büyük bir kısmı akıllı ürünlerden oluşuyor. Sharp için üreteceğimiz yeni akıllı ürün ailesiyle birlikte önümüzdeki dönemde özellikle Avrupa pazarındaki payımızın da artacağına inanıyoruz.”

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