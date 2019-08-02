02.08.2019 - 08:50| EKONOMİ SERVİSİ
Vestel’den takı gibi ev aletleri
Vestel, düğünlerde gelenekselleşen takı törenine yeni bir boyut kazandırdı. Şirket bu yeni uygulamasıyla, beyaz eşya, tüketici elektroniği ve küçük ev aletlerinin takı olarak hediye edilmesini sağlıyor.
TV, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge, ütü ve el blender seti olmak üzere 7 farklı ürün takısından oluşan seçenekler, seçili Vestel mağazalarında satışa sunuluyor.
Altın formundaki ürün takısı, evlenen çifte hediye olarak veriliyor. Takıların arkalarına işlenen kodlarla Vestel mağazalarından ve vestel.com.tr’den ürünler kolaylıkla alınabiliyor. Takılar tıpkı bir hediye çeki gibi istenilen herhangi bir ürünün alımında kullanılabiliyor.