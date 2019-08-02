Vestel’den takı gibi ev aletleri

TV, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge, ütü ve el blender seti olmak üzere 7 farklı ürün takısından oluşan seçenekler, seçili Vestel mağazalarında satışa sunuluyor.

Altın formundaki ürün takısı, evlenen çifte hediye olarak veriliyor. Takıların arkalarına işlenen kodlarla Vestel mağazalarından ve vestel.com.tr’den ürünler kolaylıkla alınabiliyor. Takılar tıpkı bir hediye çeki gibi istenilen herhangi bir ürünün alımında kullanılabiliyor.