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    HaberlerEkonomi Vestel’e teknoloji ve tasarım ödülü
    19.07.2019 - 07:50

    Vestel’e teknoloji ve tasarım ödülü

    Vestel, dünyanın en prestijli teknoloji ve tasarım yarışmalarından Plus X Award 2019’dan 8 ürünü ile 32 ödül alarak “Beyaz Eşya” kategorisinde en çok ödül kazanan firma oldu.

    Vestel’e teknoloji ve tasarım ödülü

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Plus X Award’da, teknoloji dünyasına kattığı yeniliklerin yanı sıra tasarım alanında da dikkatleri üzerine çeken Vestel, 8 ürünü ile ödül kazandı. Ödül töreninde Vestel’in ödüllerini Endüstriyel Tasarım Müdürü Caner Yıldız, PlusX CEO’su Donat Brandt’tan aldı.

    Beyaz eşyada kazandı

    Vestel, dünyaca ünlü markalarla yarıştığı “Beyaz Eşya” kategorisinde 8 ürünü ile ödül alırken, vakum teknolojili buzdolabı, hidrojet çamaşır makinesi, sıcak hava kalkanı teknolojili ankastre fırın ve sihirli dokunuş teknolojili bulaşık makinesi ise kendi kategorilerinin “Yılın En İyi Ürün”leri seçildi.

    Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Vestel ürünleri, teknolojileri ile olduğu kadar tasarımlarıyla da dünyanın dikkatini çekiyor.

    Her bir ürünün kullanıcı dostu olması, şık görünmesi, kullanılan materyallerin çevreye duyarlı olması için özen gösteriyoruz.  Bu ödüller, ne kadar doğru yolda olduğumuzu, tüketiciyi ne kadar iyi tanıdığımızı, çevreye ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor” dedi. l EKONOMİ SERVİSİ

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