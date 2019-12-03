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    HaberlerEkonomi Haberleri VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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    03.12.2019 - 09:52 | | AA

    VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

    Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 132.800 seviyesinden işlem görüyor.

    VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

    Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 132.750 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 300 puan altında, 132.800 seviyesinde dengelendi.

    Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 133.100 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise İngiltere'de devam eden NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan, endeks kontratında 134.000 puanın direnç, 131.500'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

    AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,75 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 8,55 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

     

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