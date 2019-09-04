Vitrine değil GÜBİS’e bak

Her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların açılmasına sayılı günler kala uzmanlar velileri kırtasiye ürünleri ve kıyafet konusunda uyarıyor. Ürünlerin taşıması gereken güvenlik işaretleri, içermemesi gereken kimyasal maddeler gazete ve televizyon haberleriyle duyuruluyor. Veliler her ne kadar bu haberleri takip ederek kırtasiye alışverişine çıksa da rengarenk vitrinlerin, rafların cazibesine kapılıp “Anne bu kalem çok güzelmiş”, “Baba lütfen bu matarayı alalım” diyen çocuklarının da etkisiyle alışverişin kontrolünü bir süre sonra yitirebiliyor.

Ticaret Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) adlı platform tam bu noktada velilerin imdadına yetişiyor. Tüketiciler tek ‘tık’la piyasadaki güvensiz ürünleri öğrenebiliyor. Bu sistemde piyasa denetiminden sonra güvensiz bulunan ürünler fotoğraf, model ve markalarıyla sergilenip hangi risklere karşı piyasadan toplatıldığı görülebiliyor. Böylece veliler kırtasiye alışverişleri sırasında inceledikleri ürünlerin GÜBİS’te bulunup bulunmadığına bakarak karar verebiliyor.

Yüzde 3’ü güvensiz

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Ticaret Bakanlığı Tüketici Korunması Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan, tüketicilerin kırtasiye malzemesi, okul kıyafeti ve diğer ürün gruplarında nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

Özellikle çocukların hassas tüketici grubunda yer aldığını söyleyen Karaaslan, kanserojen maddeleri dokunarak tespit etmenin mümkün olmadığını açıkladı. Karaaslan, “Güvensiz ürünlerin görüntülendiği GÜBİS’ten geçtiğimiz aylarda yaptığımız denetim sonuçlarını takip etmeniz de mümkün” dedi.

Geçen yıl 115 bin ürün denetlendiğini ve 3 bin 600’ünün güvensiz bulunduğunu belirten Karaaslan, güvensizlik oranının yüzde 3.1 olduğunu kaydetti.

Kokusundan dokusundan anlaşılmaz

Kanserojen maddelerin elleyerek, koklayarak ve dokunarak anlaşılmasının mümkün olmadığını aktaran Karaaslan, bakanlığın mevzuatının AB mevzuatına birebir uyumlu olduğunu ve bu çerçevede 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini artırarak sürdürdüklerini kaydetti.

Denetimlerin yanında tüketicileri aydınlatmak için de çalışmalar yaptıklarına işaret eden Karaaslan, Alo 175 hattına gelen ihbar ve şikayetleri titizlikle incelediklerini vurguladı.

Karaaslan, gümrüklerden Türkiye’ye giren ithal ürünlerde de risk odaklı denetim yaptıklarını ve güvensiz ürünlerin yurda girişine engel olduklarını sözlerine ekledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Özipek ise herkesin tekstil alışverişinde pamuklu ve yünlü kumaş tercih etmesi gerektiğini belirterek, kumaşların özellikle boyalarına ve kumaşta kullanılan kimyasal maddelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Okul alışverişinde bunlara dikkat!

Ürünün ambalajında Üretici ve ithalatçısının açık adresi olmalı.

CE işareti bulunmalı.

Hangi yaş grubuna yönelik olduğuna bakılmalı.

Sprey boya ve yapıştırıcılar su bazlı olmalı ve solvent içermemeli.

Okul kıyafetlerinde etrafa takılacak kordon ve bağcıklar olmamalı.

Pamuklu giysiler tercih edilmeli