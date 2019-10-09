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    HaberlerEkonomiVodafone fotoğraf baskı servisini açtı
    09.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vodafone fotoğraf baskı servisini açtı

    Vodafone fotoğraf baskı servisini açtı

    Vodafone, yenilikçi dijital servislerini duyuruyor. Vodafone’un Fujifilm işbirliğiyle sunduğu Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi sayesinde, Vodafone müşterileri anılarını kalıcı hale getirebilecek. Bu hizmetle Vodafone’lular ayda sadece 8 TL ödeyerek, 12 ay kontratlı 2 farklı Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi’nden birini tercih edebilecek.

    Vodagraf kullanıcıları, akıllı telefon galerisinde ya da Instagram ve Facebook hesaplarında yer alan fotoğrafları Fujibas mobil uygulaması üzerinden tek tıkla bastırabilecek. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Vodafone olarak dijitalleşmeyi hayatın her alanında yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizin hayatına değer katan ürün ve servislerimize bir yenisini daha ekledik. Fotoğraf dünyasının önde gelen markalarından Fujifilm ile yaptığımız işbirliğiyle, müşterilerimize ayda sadece 8 TL ödeyerek 2 farklı Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi’nden birine sahip olma imkânı sunuyoruz. Bu paketlerle müşterilerimiz, akıllı telefonlarındaki ya da Instagram ve Facebook hesaplarındaki fotoğraflarını tek tıkla bastırabilecek ve böylece anılarına daha kolay ulaşabilecek. Vodafone olarak, dijital servislerimizle müşterilerimizin hayatını sadeleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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