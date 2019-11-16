BİST105.3801,54EURO6,350,18 USD5,75-0,05ALTIN271,08-0,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleri Vodafone teknolojisiyle altyapısını yeniledi
    16.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vodafone teknolojisiyle altyapısını yeniledi

    Vodafone teknolojisiyle altyapısını yeniledi

    Atasun Optik’in tüm altyapısını Çoklu Protokol Etiket Anahtarlama - Sanal Özel Ağ (MPLS VPN) teknolojisi ve 4.5G Yedeklilik ile merkezileştiren Vodafone Business, analog olan santral altyapısını da buluta taşıyarak, tüm mağazaların Sesli Yanıt Sistemi anonslarıyla karşılanmasını, çağrı raporlarının alınabilmesini ve ses kayıtlarının saklanmasını sağladığını duyurdu.

    Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Yalın Özcan, işletmelere özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine destek olduklarını belirtti. Atasun Optik Bilgi Teknolojileri Direktörü Orkun Süer de 3 milyonu aşkın müşteriye hizmet verirken hızlı ve güvenli bir iletişim ağının çok önemli olduğunu ifade etti.

    Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    POMEM 26. dönem sınav yeri sorgulama | POMEM sınav giriş belgesi

    POMEM 26. dönem sınav yeri sorgulama | POMEM sınav giriş belgesi

    Son dakika... HDP'li 3 belediyede görevlendirme

    Son dakika... HDP'li 3 belediyede görevlendirme

    Kış lastiği uygulaması tarihleri | Kış lastiği zorunlu mu, cezası ne kadar?

    Kış lastiği uygulaması tarihleri | Kış lastiği zorunlu mu, cezası ne kadar?

    Korkunç cinayette kan donduran detay! İki aylık...

    Korkunç cinayette kan donduran detay! İki aylık...

    Sıradaki Haber