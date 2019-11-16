Vodafone teknolojisiyle altyapısını yeniledi

Atasun Optik’in tüm altyapısını Çoklu Protokol Etiket Anahtarlama - Sanal Özel Ağ (MPLS VPN) teknolojisi ve 4.5G Yedeklilik ile merkezileştiren Vodafone Business, analog olan santral altyapısını da buluta taşıyarak, tüm mağazaların Sesli Yanıt Sistemi anonslarıyla karşılanmasını, çağrı raporlarının alınabilmesini ve ses kayıtlarının saklanmasını sağladığını duyurdu.

Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Yalın Özcan, işletmelere özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine destek olduklarını belirtti. Atasun Optik Bilgi Teknolojileri Direktörü Orkun Süer de 3 milyonu aşkın müşteriye hizmet verirken hızlı ve güvenli bir iletişim ağının çok önemli olduğunu ifade etti.