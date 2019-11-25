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    HaberlerEkonomi HaberleriVodafone Ukrayna, Azerbaycanlı Bakcell'e satıldı
    25.11.2019 - 12:13 | | AA

    Vodafone Ukrayna, Azerbaycanlı Bakcell'e satıldı

    Rus telekom şirketi MTS, Ukrayna’daki şirketi Vodafone Ukrayna’nın Azerbaycanlı Bakcell şirketine 734 milyon dolar bedelle satışına yönelik anlaşma imzalandığını duyurdu.

    Vodafone Ukrayna, Azerbaycanlı Bakcell'e satıldı

    MTS’den yapılan açıklamada, şirketin Vodafone Ukrayna’daki yüzde 100’lük hissesinin Bakcell’e satışına yönelik anlaşmanın değerinin 734 milyon dolar olduğu ve hisse devrinin kısa süre içerisinde tamamlanacağı bilgisine yer verildi.

    MTS Başkanı Aleksey Kornya, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, MTS gelirleri içerisinde Rus pazarının yüzde 90’lık paya sahip olduğuna işaret ederek, “Şirket faaliyetlerimizde Ukrayna pazarının düşük paya sahip olması nedeniyle hissedarlarımıza karlı hasılat sağlamaya yönelik girişimlerimize devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

    Vodafone Ukrayna, yaklaşık 20 milyonluk abone sayısıyla ülkenin en büyük ikinci telekom şirketi konumunda bulunuyor.

    Ukrayna Anti-Tekel Komitesi, Bakcell’in Vodafone Ukrayna’yı satın almasına yönelik gerekli izni geçen ay vermişti. 

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