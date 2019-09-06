Vodafone’un çevik dönüşüm yolculuğu

Vodafone’dan yapılan açıklamaya göre, “Digital First, Agile Now” mottosuyla düzenlenen etkinliğe, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 40 şirketten, insan kaynakları, teknoloji ve ticari fonksiyonlarda görev yapan yaklaşık 100 iş insanı katıldı.

Etkinlikte, Vodafone Türkiye Acqusition Tribe Lead Ender Özgün “Vodafone Agile Dönüşüm Yolculuğu” konulu bir sunum yaptı. ACM Yönetici Ortağı Mehmet Yitmen’in moderatörlüğünde “Agile Dönüşümünde Neler Öğrendik” konulu bir panel de düzenlendi.

Panelde, Vodafone Türkiye’nin Agile dönüşümünde rol oynayan ekip liderleri Devrim Yıldırım, Doğu Kır, Uğur Sennaroğlu ve Yetenek Gelişimi ve Stratejisi Direktörü Sevil Kayaş Yılmaz deneyimlerini paylaştı.

Toplantının son bölümünde ise Meditopia, Insider ve Iyzico firma temsilcilerinin katıldığı “Start-up’larda Agile Kültürü” konulu bir panel gerçekleştirildi.

Hız ve esneklik

Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, Vodafone’un, dijitalleşme odağıyla birlikte çalışma şekillerine daha çok odaklandığını belirterek, geliştirme süreçlerinde agile yaklaşımını yaygın kullandıklarını aktardı.

Bayram, 6 yıl önce teknoloji fonksiyonları içinde kurdukları çevik takımlara geçen yıl ticari birimleri dahil ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Agile yaklaşımıyla, organizasyonel olarak hız, esneklik ve verimlilik kazanmayı hedefliyoruz. Agile, tüm ekosistemi dönüştüren bir yaklaşım. Agile alanındaki bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak amacıyla ‘Digital First, Agile Now’ etkinliğini organize ettik.

Agile alanına dokunmuş ya da bu konuya ilgisi olan iş insanlarıyla birlikte ilham, fikir ve iletişim dolu bir gün yaşadık. Agile dönüşüm yolculuğumuzun hikâyesini farklı şirketlerle paylaşmaya devam edeceğiz.”