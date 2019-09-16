‘Volkswagen fabrikayı Manisa’ya kuracak’

CNNTürk’te Hafta Sonu programına konuk olan Bakan Pekcan’a Volkswagen’in Türkiye’de 1 milyar euro’yu bulacak yatırımı soruldu.

Alman Ticaret Bakanlığı’ndan yatırım için Türkiye lehine kararın alındığı bilgisinin geldiğini söyleyen Pekcan fabrikanın Manisa’ya kurulacağını, hatta yöresinin bile belli olduğunu dile getirdi. Pekcan, kararın resmi olarak açıklanmasını heyecanla beklediğini dile getirdi.

Ahilik önemli rehber

Öte yandan Pekcan dün 32. Ahilik Haftası’na ilişkin bir kutlama yayımladı.

Pekcan, “Milli birlik ve beraberliğimizin her zaman en büyük teminatlarından birisi olan ahilik kültürü, ticareti düzenleyen ve bu alanlarda faaliyet gösteren başta Bakanlığımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar için önemli bir rehber niteliğindedir” ifadesini kullandı.

Ahiliğin, Türk-İslam tarihinde önemli yeri olduğunu belirten Pekcan, ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite, standart, tüketici hakkı, sosyal dayanışma ve arabuluculuk gibi birçok kavramın asırlar önce Anadolu topraklarında “ahilik teşkilatı” çatısı altında hayata geçirildiğine dikkati çekti.

Pekcan, ahiliğin iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik, yardımseverlik gibi güzel meziyetlerin birleştiği bir kültür olduğunun altını çizdi.