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    HaberlerEkonomi‘Volkswagen yatırımı devam edecek’
    18.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Volkswagen yatırımı devam edecek’

    Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Volkswagen’in (VW) Türkiye’ye yapacağı yatırımı ertelemesi konusunda bir olumsuzluk görmediğini söyledi.

    ‘Volkswagen yatırımı devam edecek’

    Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve PwC Türkiye iş birliği ile hazırlanan ‘Türkiye’nin Kuşak ve Yol Girişimi’nde Konumlandırılması’ başlıklı raporun sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Turagay, şu değerlendirmeyi yaptı:

    “VW, şu anda yatırımı durdurmuş durumda değil. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. VW yatırımı devam edecek. Şirket kuruldu biliyorsunuz. Bir ‘on hold’a (beklemeye) alınmış durumda, o da mevcut konjonktürden kaynaklanan bir şey... Bununla ilgili sürekli spekülasyonlar çıkarılması da aslında hoş değil. Sonuçta şirketin yönetim kurulu bir karar almış. O karar çerçevesinde şirket de kurulmuş, gerekli adımlar da atılacak. Ben orada bir olumsuzluk görmüyorum.”

    Turagay, Türkiye’nin mutlaka yer alması gerektiğini vurguladığı Kuşak ve Yol Girişimi ile ilgili olarak da, “Dünya ticaret hacmi 19.7 trilyon dolar. Çin’in toplam ihracatı 2.5 trilyon dolar, ithalatının ise 2.1 trilyon dolar” bilgisini verdi.

    DEİK Başkanı Nail Olpak ise yaptığı değerlendirmede, güzergah üzerinde ‘Türkiye gibi gelişmiş, kapsamlı üretim ağı olan ikinci bir ülke daha olmadığını’ vurguladı.

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