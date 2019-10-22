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    HaberlerEkonomiSon dakika... Volkswagen'den flaş Türkiye açıklaması
    22.10.2019 - 14:07 | | AA

    Son dakika... Volkswagen'den flaş Türkiye açıklaması

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in (VW) Türkiye'de kurulması planlanan üretim tesisine yönelik alternatif yer arayışı içinde olmadığı bildirildi.

    Son dakika... Volkswagen'den flaş Türkiye açıklaması

    Volkswagen'in üretim sözcüsü Leslie Bothge AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye’ye kurulması planlanan üretim tesisi beklemede. Aktif olarak alternatif bir yer arayışı içinde de değiliz.” ifadesini kullandı.

    Volkswagen, Passat ve Skoda Superb modellerini üretmek için Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmuştu.

     

     

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