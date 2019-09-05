‘Volkswagen’den size büyük bir yatırım geliyor’

Babis, önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı basın toplantısında, “Volkswagen’in Türkiye’ye büyük bir yatırım yapıyor olduğunu duyduk” dedi. Bilindiği gibi Çek otomotiv markası Skoda, 1991’den beri Volkswagen çatısı altında.



Reuters geçen hafta Türkiye’de yaklaşık 1 milyar euro’luk fabrika yatırımı yapma kararına nihai halini vermeye çalışan Volkswagen’in Ankara ile taşıt vergisi görüşmeleri yürüttüğünü yazmıştı.



Aktif ve dinamik



Şirket yeni fabrika yatırımı hakkındaki son resmi açıklamasında nihai kararın henüz verilmediğini belirtmişti.



Öte yandan Babis, dün de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Çek Ticaret Odası tarafından düzenlenen Türkiye - Çekya İş Forumu’na katıldı.



Andrej Babis, “Çek firmaları enerji sektöründe çok aktif ve dinamik. Madencilik, otomotiv, savunma sanayi, gıda sektörü, akıllı şehirler, bilişimde çok fazla iş fırsatı var. Savunma gibi birçok alanda yeni fırsat ve girişimler mümkün. Çek Cumhuriyeti’nde de daha fazla Türk şirketi görmeyi isterim” dedi.

Türklere davet...



Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği toplantıda birçok konuyu konuşma fırsatı bulduklarını dile getiren Babis, Erdoğan’ın 2013’te iki ülke arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinden bahsettiğine değinerek, “Bu hedefe ulaşmak için elimden geleni yapacağımdan bahsettim” dedi.



Babis, iki ülke ticaret bakanlarının Türk inşaat firmaları konusunda da görüştüğünü aktararak, “İnşaat alanına çok daha fazla yatırım yapmak, otoyol ağımızı geliştirmek istiyoruz. Türkiye’nin bu alanda büyük potansiyeli ve yeteneği var. Türk şirketleri bizim pazarımızda pek çok fırsatla karşılaşabilir” diye konuştu.



TÜRKİYE KAZANDIRIR



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Ülkelerimizdeki Ar - Ge ve Tasarım Merkezleri ve teknoparklar arasında yeni iş birlikleri geliştirebiliriz” dedi. Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Türkiye hem verimli hem dinamik hem de kazandıran bir yatırım ülkesidir. Ben bu vesileyle Çek yatırımcılarımıza sesleniyorum, gelin, Türkiye Cumhuriyeti’nin avantajlarından, sunmuş olduğu cömert imkânlardan sizler de istifade edin, yatırımlarınızı Türkiye’ye yapın. Emin olun, Türkiye’ye güvenip yatırım yapan hiç kimse yarı yolda kalmamış, bir zarara uğramamıştır.”









Sürpriz doğum günü



Çekya Başbakanı Babis, Çek markası Skoda’nın Türkiye distribütörü Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı. Yemekte, Babis’in 2 Eylül’deki doğum günü kutlandı.



Babis, ziyaretleri esnasında hiç doğum günü pastası almadığını belirterek, “Doğum günümü Prag’da kutlayacak fırsat olmamıştı. Bu nedenle burada kutluyorum” dedi. Ahmet Yüce, 30 yıldır Skoda’nın Türkiye temsilciliğini sürdürdüklerini dile getirdi.