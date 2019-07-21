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    HaberlerEkonomiVolvo, yarım milyon aracını geri çağırdı
    21.07.2019 - 00:15| İHA

    Volvo, yarım milyon aracını geri çağırdı

    İsveçli otomobil devi Volvo’nun teknik bir sebepten ötürü dünya çapında yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı aktarıldı.

    Volvo, yarım milyon aracını geri çağırdı

    İsveç basınında yer alan haberlerde, İsveçli otomobil devi Volvo’nun bazı modellerinin motorlarındaki teknik bir sebepten ötürü dünya çapında yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı aktarıldı. Volvo Otomobil Basın Sorumlusu Stefan Elfström’e dayandırılan haberde, geri çağrılan modeller arasında V40, V60, V70, S80, XC60 ve XC90’ların olduğu belirtildi.

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