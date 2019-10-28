‘VW isabetli karar verdiğini görecek’

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Volkswagen’in (VW) Türkiye’ye yapması düşünülen yatırımının “olağanüstü” bir gelişme olduğunu vurgularken, “VW, ne kadar isabetli bir yatırım yaptığını gelecek yıllarda görecek” dedi.

Makyajlanarak Türkiye’de satışa sunulan Skoda Superb’in tanıtımında demeç veren Başar, bu yatırımın ülke ekonomisine çok büyük katkı sunacağına inandığını vurgularken, “Volkswagen ailesi içinde Skoda’nın ve Superb’in çok özel bir yeri var. Bunlar birbirine teknoloji transferi yapıyor. Bu modeli dizayn eden ekip, Avrupa’da el üstünde tutuluyor. Dolayısıyla bu performansı ve başarıyı yerli üretimle de sürdürecekler. Hem ülke ekonomimiz açısından hem bizim bilinirliğimiz açısından hem rekabet gücümüz açısından bu modelin Türkiye’de üretilecek olması bizi çok mutlu ediyor” dedi. VW’nin Türkiye’ye bakışınrı “son derece” olumlu olduğunu anlatan Başar, birçok konuda Türkiye’den örnek alınan uygulamaların Volkswagen tarafından transfer edildiğini ve kendi ülkelerinde de incelendiğini belirtti.

Yatırımın, son dönemde yaşanan gelişmelerden etkilenmeyeceğine işaret eden Başar, “Üretici birimler, 100-150 yıllık iş birlikleri içinde bu yatırımları yapar. Küçük olaylar, küçük siyasal gelişmeler bu büyük, dev markaların yatırım kararlarını etkilemez. Baktığınız zaman, VW ailesi, dünyanın her yerinde yatırım yapıyor. Türkiye’yi tercih etmeleri de haklı gerekçelere dayanıyor. Kendileri de, Volkswagen Grubu açısından düşünüldüğünde, içinde Skoda da var tabii, bunun ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu gelecek yıllarda görecek. Bunlardan emin olmasalar zaten böyle bir yatırımı yapmazlardı” ifadelerini kullandı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ekim ayı başında, Manisa’da 943.5 milyon lira sermayeli “Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ” unvanlı şirket kurmuştu. Fabrikada VW Passat ve Skoda Superb modellerini üretilmesi bekleniyor.

Superb daha teknolojik oldu

Skoda’nın “amiral gemisi” Superb, tasarım ve teknolojik donanımlar açısından yenilenerek Türkiye/de 170 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de de satışa sunuldu.

Ön bölümünde yeni tasarım farları ve tamponuyla dikkat çeken Superb’in radyatör ızgarası da büyüdü ve dikkat çekici oldu. İç kısmında konfor dozu yükseltilen Superb’in, gösterge paneli ve kapı döşemelerinde daha fazla krom detaylara yer verildi, döşeme seçenekleri yenilendi. Yenilenen Superb’de kablosuz akıllı telefon şarj özelliği, bagaj alanında yatay hareketli bir bar ile esnek düzenleme sistemi gibi detaylar dikkat çekiyor.

Makyajlanan Superb, 1.5 lt (150 HP) benzinlinin yanı sıra 1.6 lt (120 HP) ve 2.0 lt (190 HP) dizel motor seçeneklerine sahip. 2.0 lt dizel, 4x4 çekişe sahip. Daha da geliştirilen “Öngörülü Hız Sabitleyici”, kamera ve navigasyon yardımıyla hız sınırlamalarını önceden belirleyip hızı otomatik ayarlarken, yeni “Acil Durum Asistanı” da, birden fazla şeride sahip yollarda acil durumda aracı otomatik olarak yol kenarına alabiliyor.

Türkiye’nin otomobilini Almanya’da da anlattılar

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş öncülüğünde 15 kişilik bir ekip, Almanya’da çalışan 300 kadar Türk mühendisle bir araya gelirken, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Buna ilişkin iki ayrı toplantı gerçekleştirilirken, ilk etkinlikte Türkiye’nin Stuttgart Başkonsolosu Mehmet Erkan Öner ve Baden-Würtemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann da yer aldı. Karakaş, her iki toplantıda da “Türkiye’nin Otomobili” projesini anlattı, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

TOGG CEO’su Karakaş, “TOGG ekibi için enerji veren, heyecan artıran ve bize farkında olduğumuz sorumluluğumuzun ağırlığını bir kez daha hissettiren bir buluşma oldu. Toplantı boyunca bizlerle paylaşılan tecrübeler, yardım etmek üzere uzatılan eller ve aktarılan düşünceler için herkese çok teşekkür ederiz. Biz bu yolculukta yurt dışında da yalnız olmadığımızı derinden hissettik” değerlendirmesini yaptı.

TOFAŞ Ar-Ge yarım asırlık

Tofaş’ın Ar-Ge Merkezi, kuruluşunun ardından çeyrek asrı geride bıraktı. Aynı zamanda Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde hizmet veren İtalya dışındaki tek Ar-Ge merkezi olmasıyla da öne çıkan Tofaş Ar-Ge, bir aracı tümüyle tasarlamak için gerekli yetkinliklere sahip. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, merkezin, 1994’de üretimdeki modellere problem çözme desteği verme ve ürün projelerini devreye alma amacıyla kurulduğunu, ilerleyen zamanda yetkinliklerini geliştirerek üründe değişiklik yapma, ürün tasarımı ve ürün geliştirme aşamasında prototipleme çalışmalarıyla ilerlediğini vurguladı. Tofaş Ar-Ge’nin ürün geliştirme sürecinde rol aldığı Doblo ve Fiorino modellerinin, kendi sınıflarının yaratıcısı olduğunu, Egea ile merkezin sorumluluklarının arttığını vurgulayan Eroldu, şirket olarak son 15 yılda 1.6 milyar euro Ar-Ge harcaması yaptıklarını hatırlattı.