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    HaberlerEkonomiVW Türkiye’ye alternatif aramıyor
    23.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    VW Türkiye’ye alternatif aramıyor

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in (VW) Türkiye’de kurulması planlanan üretim tesisine yönelik alternatif yer arayışı içinde olmadığı bildirildi. Volkswagen’in üretim sözcüsü Leslie Bothge, AA’ya yaptığı açıklamada, “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye’ye kurulması planlanan üretim tesisi beklemede. Aktif olarak alternatif bir yer arayışı içinde de değiliz” dedi.

    VW Türkiye’ye alternatif aramıyor

    Bu ay Volkswagen, Manisa’da 943.5 milyon lira sermayeli “Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ” unvanlı bir şirket kurmuştu.

    ‘Yatırım devam eder’

    Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da geçen hafta VW’nin Türkiye’ye yapacağı yatırımı ertelemesi konusunda olumsuzluk görmediğini belirterek, şu değerlendirmeyi yapmıştı:

    “VW, şu anda yatırımı durdurmuş durumda değil. VW yatırımı devam edecek. Şirket kuruldu biliyorsunuz. Bir ‘on hold’a (beklemeye) alınmış durumda, o da mevcut konjonktürden kaynaklanan bir şey... Bununla ilgili sürekli spekülasyonlar çıkarılması da aslında hoş değil. Sonuçta şirketin yönetim kurulu bir karar almış. O karar çerçevesinde şirket de kurulmuş, gerekli adımlar da atılacak.”

    2022’de başlayacak

    Volkswagen’in Manisa’da kuracağı fabrika Türkiye’de uzun yıllar sonra sıfırdan yapılacak en büyük otomotiv yatırımı olacak. 1.4 milyar euro’ya mal olacak fabrikanın yıllık 300 bin araç üretim kapasitesi olacak. Böylelikle Türkiye’nin 2 milyon adede ulaşan otomobil üretim kapasitesi, 2.5 milyona yaklaşacak.

    Fabrikanın 2022’de faaliyete geçmesi bekleniyor. Yeni nesil Volkswagen Passat ile yeni nesil Skoda Superb üretmesi öngörülen fabrika bu iki modelin yanında Seat ve Skoda’nın küçük SUV modellerini de gündeme alabilir. Türkiye’nin yıllık 20 milyar doları aşan otomotiv ihracatı yeni fabrikanın faaliyete geçmesiyle 30 milyar dolara yaklaşabilir. Ayrıca yeni yatırım yan sanayi firmalarına da büyük katkı sağlayacak.

    Doç. Dr. Ergin Ulutaş: Marmara'da tsunami tehlikesi varKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş, Marmara'da tsunami tehlikesi var. Eğer Marmara'da deprem olursa 1,5- 2 metre yüksekliğinde tsunami oluşur. En önemli nokta Marmara denizinde oluşabilecek heyelanlardır. Lokal bazda kıyılarımızda 3-6 metre civarında tsunami dalgaları görülebilir dedi.
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