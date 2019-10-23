VW Türkiye’ye alternatif aramıyor

Bu ay Volkswagen, Manisa’da 943.5 milyon lira sermayeli “Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ” unvanlı bir şirket kurmuştu.



‘Yatırım devam eder’



Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da geçen hafta VW’nin Türkiye’ye yapacağı yatırımı ertelemesi konusunda olumsuzluk görmediğini belirterek, şu değerlendirmeyi yapmıştı:



“VW, şu anda yatırımı durdurmuş durumda değil. VW yatırımı devam edecek. Şirket kuruldu biliyorsunuz. Bir ‘on hold’a (beklemeye) alınmış durumda, o da mevcut konjonktürden kaynaklanan bir şey... Bununla ilgili sürekli spekülasyonlar çıkarılması da aslında hoş değil. Sonuçta şirketin yönetim kurulu bir karar almış. O karar çerçevesinde şirket de kurulmuş, gerekli adımlar da atılacak.”



2022’de başlayacak



Volkswagen’in Manisa’da kuracağı fabrika Türkiye’de uzun yıllar sonra sıfırdan yapılacak en büyük otomotiv yatırımı olacak. 1.4 milyar euro’ya mal olacak fabrikanın yıllık 300 bin araç üretim kapasitesi olacak. Böylelikle Türkiye’nin 2 milyon adede ulaşan otomobil üretim kapasitesi, 2.5 milyona yaklaşacak.



Fabrikanın 2022’de faaliyete geçmesi bekleniyor. Yeni nesil Volkswagen Passat ile yeni nesil Skoda Superb üretmesi öngörülen fabrika bu iki modelin yanında Seat ve Skoda’nın küçük SUV modellerini de gündeme alabilir. Türkiye’nin yıllık 20 milyar doları aşan otomotiv ihracatı yeni fabrikanın faaliyete geçmesiyle 30 milyar dolara yaklaşabilir. Ayrıca yeni yatırım yan sanayi firmalarına da büyük katkı sağlayacak.