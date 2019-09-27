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    HaberlerEkonomiVW yatırımı son düzlükte
    27.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    VW yatırımı son düzlükte

    Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye’de yeni bir üretim tesisi kurulması görüşmelerini karara bağlamak üzere. Volkswagen’in üretimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, Almanya’nın başkenti Berlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada, “Türk yetkililer ile görüşmelerimiz tamamlanmak üzere” dedi. Tostmann görüşmelerin iki hafta ya da daha az bir zaman içinde tamamlanmasını beklediğini söyledi.

    VW yatırımı son düzlükte

    Şirkete yakın kaynaklar Reuters’a yaptıkları açıklamada birçok marka için üretim faaliyetleri gerçekleştirecek olan tesis için 1 milyar euro’dan daha fazla yatırım yapılacağını belirtiyor.

    Kaynaklar, kurulacak tesisin Doğu Avrupa pazarı için VW Passat ve Skoda Superb benzeri modellerden yılda 300 bin kadar üreteceğini belirttiler.

    Fabrika inşaatının 2020 sonunda bitmesi, üretimin ise 2022’de başlaması bekleniyor. Tesis Manisa ve çevresinden 4 bin kişiye istihdam yaratabilecek. Volkswagen bir süredir Doğu Avrupa’da yeni bir üretim tesisi kurmayı planlıyordu.

    VW yatırımı son düzlükte

     

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