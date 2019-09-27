VW yatırımı son düzlükte

Şirkete yakın kaynaklar Reuters’a yaptıkları açıklamada birçok marka için üretim faaliyetleri gerçekleştirecek olan tesis için 1 milyar euro’dan daha fazla yatırım yapılacağını belirtiyor.

Kaynaklar, kurulacak tesisin Doğu Avrupa pazarı için VW Passat ve Skoda Superb benzeri modellerden yılda 300 bin kadar üreteceğini belirttiler.

Fabrika inşaatının 2020 sonunda bitmesi, üretimin ise 2022’de başlaması bekleniyor. Tesis Manisa ve çevresinden 4 bin kişiye istihdam yaratabilecek. Volkswagen bir süredir Doğu Avrupa’da yeni bir üretim tesisi kurmayı planlıyordu.