Yabancı 7 ayda 24 bin ev aldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, yabancıya konut satışı ise hız kesmeden artışına devam ediyor. Yabancılara konut satışı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64.5 artarak 24 bin 144 adede ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde yabancıya konut satışı 14 bin 674 adet olmuştu.

Temmuz ayında yabancıya konut satışı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46.7 artışla 2 bin 858’den 4 bin 192’ye yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi temmuz ayı rakamları görüldü.

Verilere göre İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği iller arasında ilk sıradaki yerini koruyor. Yılın ocak-temmuz döneminde İstanbul’da 10 bin 806, Antalya’da 4 bin 857, Ankara’da bin 360, Bursa’da bin 217, Yalova’da 988, Sakarya’da 703, Trabzon’da 534, Mersin’de 479, Muğla’da 468 ve Aydın’da Samsun’da 448 adet konut yabancılara satıldı.

Iraklılar ilk sırada

Türkiye’de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında, Iraklılar, ilk sıradaki yerini korudu. Bu yılın ocak-temmuz döneminde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde, Iraklılara 4 bin 71, İranlılara 2 bin 666, Ruslara bin 479, Suudi Arabistanlılara bin 312 ve Afganistanlılara bin 150 adet konut satışı gerçekleştirildi.





