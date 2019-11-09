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    HaberlerEkonomi HaberleriYabancı yatırımcıdan tahvile 3 kat talep
    09.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yabancı yatırımcıdan tahvile 3 kat talep

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı  gerçekleştirdi.

    Yabancı yatırımcıdan tahvile 3 kat talep

    Tahvil ihracı 2.5 milyar dolar olarak gerçekleşirken yaklaşık 200 yabancı yatırımcı katıldı. Yatırımcılar ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvile gelen toplam talep miktarı Nisan 2015’ten bu yana  gerçekleştirilen tahvil ihraçları içinde en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

    Tahvilin yüzde 54.4’ü İngiltere, yüzde 31.5’i ABD, yüzde 9.1’i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 5’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. İlgili tahvile Türkiye’deki yatırımcılara tahsisat yapılmadı.

    Getiri yüzde 5.7

    Kupon oranı yüzde 5.60 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5.7 olarak gerçekleşti. Dolar tahvili ihraç tutarının tamamı euro cinsi yükümlülüğe dönüştürüldü. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin kupon oranının euro cinsinden karşılığı yüzde 3.319 oldu. Bu tahvil ihracıyla 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 11.2 milyar dolar tutarında finansman sağlandığı belirtildi.

     

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