Yabancı yatırımcıdan tahvile 3 kat talep

Tahvil ihracı 2.5 milyar dolar olarak gerçekleşirken yaklaşık 200 yabancı yatırımcı katıldı. Yatırımcılar ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvile gelen toplam talep miktarı Nisan 2015’ten bu yana gerçekleştirilen tahvil ihraçları içinde en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

Tahvilin yüzde 54.4’ü İngiltere, yüzde 31.5’i ABD, yüzde 9.1’i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 5’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. İlgili tahvile Türkiye’deki yatırımcılara tahsisat yapılmadı.

Getiri yüzde 5.7

Kupon oranı yüzde 5.60 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5.7 olarak gerçekleşti. Dolar tahvili ihraç tutarının tamamı euro cinsi yükümlülüğe dönüştürüldü. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin kupon oranının euro cinsinden karşılığı yüzde 3.319 oldu. Bu tahvil ihracıyla 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 11.2 milyar dolar tutarında finansman sağlandığı belirtildi.