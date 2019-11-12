Yabancılar çok enerjik

Türkiye’deki rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarını gözüne kestiren yabancı şirketler teşvik istemeden gelmeye başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yenilenebilir enerjide yabancı şirketlerin Türkiye’ye yoğun ilgisinin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Birkaç firmanın Türkiye’de yenilenebilir enerji için proje satın aldığını biliyorum. Şimdi güneşte çatı da başlayacak. Çatıda maliyetler düştüğü için ekonomik olarak geri dönüşümü hızlanacak. Geçen sene yapılan ihalede teşvikli fiyatları bırak, aynı zamanda ürettiğimizden de sisteme katkı yapalım dedi yatırımcılar. Bunlar yabancı yatırımcılar, Türkiye’nin büyük holdingleri var. Rüzgar nereye eserse yatırımcı oraya gider.”

Yılmaz, bir grup gazeteci ile yaptığı sohbette yenilenebilir enerjideki yatırımlar hakkında bilgi verdi. Önümüzdeki nisanda 2 bin megavatlık rüzgar enerjisi santrali için başvuruları alacaklarını belirten Yılmaz, genel ekonomik durumun sektördeki yatırımları bir miktar etkilemesine rağmen, rüzgar ve güneşte yatırımların devam ettiğine işaret etti.

Çatıda başlayacak

Yılmaz, “Geçen yıl rüzgarda 4 bin megavatlar civarındaydık, şimdi ise 7 bin megavatlar civarındayız. Güneşte çatı hariç 7 binlere vardık. Şimdi güneşte çatı da başlayacak. Çatıda maliyetler düştüğü için ekonomik olarak geri dönüşümü hızlanacak. Dolayısıyla teşviksiz yatırımlar için de ciddi talep var. Gelecekte ben yenilenebilir enerji yönünden Türkiye’nin çok hızlı bir şekilde hamle yapacağını düşünüyorum. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) 31 Aralık 2020’de sona erecek. Herkes ne yapıp edecek, yatırımlarını 2021’e kadar bitirecek” dedi.

YEKDEM uzatılabilir

YEKDEM’in uzatılmasına yönelik çalışma olabileceğini anlatan Yılmaz, “Ancak fiyatlar değişecek. Bu fiyat yaklaşık 10 sene öncesinin şartlarına göre belirlenmişti, 10 sene öncesine göre ciddi maliyet ucuzlamaları oldu. Uzatmayla ilgili yetki EPDK’da değil. EPDK çalışmaları yaptı, istişare yaptı, görüşlerini verdi. Ondan önce yerli teşvik katkısı meselesi var. Belki o çerçevede adım atılır. Yatırımcıların ona da ilgisi olabilir” dedi.

Finans kapısı çok rahat şekilde açılır

Yılmaz, sektörün teşviklerin artırılmasına yönelik bir talebi olmadığına işaret ederek, “Geçen sene yapılan ihalede teşvikli fiyatları bırak, ‘aynı zamanda ürettiğimizden de sisteme katkı yapalım’ dedi yatırımcılar. Bunlar yabancı yatırımcılar, Türkiye’nin büyük holdingleri var. ‘En kötü şartlarda bile bizim öngörülebilir gelirimiz olduğunu gördükleri zaman finans kapısı çok rahat açılır. Bunun için istiyoruz’ diyorlar” diye konuştu.

Türkiye’deki yenilenebilir enerji kaynaklarına yabancı yatırımcının ilgisinin had safhada olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Yabancı yatırımcı Türkiye’de yenilenebilir yatırımlara yoğun ilgi gösteriyor. Birkaç firmanın Türkiye’de yenilenebilir enerji için proje satın aldığını biliyorum. Rüzgar nereye eserse yatırımcı oraya gider” diye konuştu.