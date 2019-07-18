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    HaberlerEkonomiYabancıya ev satışı ilk yarı zirve yaptı
    18.07.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Yabancıya ev satışı ilk yarı zirve yaptı

    Yabancıların yılın ilk yarısında satın aldığı 19 bin 952 adet konut, yabancıya satışta tarihin en yüksek ocak - haziran dönemi rakamı olarak kayıtlara geçti.

    Yabancıya ev satışı ilk yarı zirve yaptı

    Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin konut satış  istatistiklerini açıkladı. Geçen yılın ilk yarısında yabancıya 11 bin 816 adet konut satılırken, söz konusu dönemdeki artış yüzde 68.9 oldu. Bu yılın haziran ayında yabancıya konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.5 artışla 2060’tan 2689’a yükseldi. Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği illerdeki ilk sırasını koruyor.

    Yılın ilk yarısında İstanbul’da 8903, Antalya’da 4093, Ankara’da 1111, Bursa’da 1000, Yalova’da 811, Sakarya’da 592, Trabzon’da 425, Mersin’de 410, Muğla’da 391 ve Aydın’da 355 adet konut yabancılara satıldı.  

    Bu yılın ocak - haziran döneminde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde, Iraklılara 3337, İranlılara 2202, Ruslara 1264, Suudilere 1094 ve Afganlara 987 konut satışı yapıldı.

    Öte yandan Türkiye genelinde haziran ayında 61 bin 355 konut satışı gerçekleştirildi. Haziranda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 33.26, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48.6 geriledi. İpotekli konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84.6 azalarak 7 bin 319’a geriledi.

    Yükseliş ağustosta

    İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Faizlerdeki düşüş eğiliminin artarak devam etmesi, projelerin tamamlanma noktasına gelmesi, devlet kanadında yapılan yasal çalışmalar sonucunda makroekonomik verilerde iyileşme görülecek olması, Türkiye üzerindeki politik ve ekonomik dış baskıların yapılan müzakereler sonucunda azalması, beklentimizin temelini oluşturmaktadır” ifadesini kullandı.

     

    Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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