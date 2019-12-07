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    07.12.2019 - 13:18 | | AA

    Yağışlar buğday üreticisinin yüzünü güldürdü

    Edirne'de kurak dönemin ardından gelen yağışlar, buğday üreticisinin yüzünü güldürdü.

    Yağışlar buğday üreticisinin yüzünü güldürdü

    Kentte son günlerde etkili olan yağmur ve kar yağışı nehir ve barajları doldururken, buğday ekimi sonrası yağışa hasret kalan üreticileri de sevindirdi.

    Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışların buğdaylara "ilaç gibi" geldiğini söyledi.

    Etkili yağışların buğdaya can suyu olduğunu ifade eden Arabacı, şunları kaydetti:

    "Uzun zamandır kurak bir dönem geçiriyorduk. İlk önce yağmur, ardından gelen kar yağışı üreticimizin yüzünü güldürdü. Kurak dönemde buğdayların çıkmasında sorun vardı. Üreticiler olarak endişeliydik. İçimizde bir korku vardı ancak yağışlarla birlikte bu korku ortadan kalktı. Buğdaylar güzel bir şekilde çıktı, risk ortadan kalktı. Şu an için yeterli bir yağış oldu. Çiftçimizin yüzü güldü."

    Nehir ve barajların su seviyesi arttı

    Yağışlarla birlikte, Tunca ve Meriç nehirlerinin debileriyle bölgedeki barajlardaki su seviyeleri de yükseldi.

    Kaynağını Bulgaristan'dan alan Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri, hem havzadaki hem de Edirne'deki yağışlardan sonra artışa geçti.

    Meriç Nehri'nde kasım ayı başında su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan kum adacıkları, debinin artması ve su seviyesinin yükselmesiyle gözden kayboldu.

    DSİ verilerine göre, kasım ayı başında saniyede 60 metreküp seviyelerinde olan Meriç'in debisi yağışların etkisiyle yaklaşık 3 kat arttı.

    Kirişhane istasyonundaki son ölçümlerde, Meriç Nehri'nin debisinin saniyede 176 metreküp olduğu görüldü.

    Yağışlara bağlı olarak debisinde artış yaşanan Tunca Nehri'nin de Değirmenyeni istasyonundaki son ölçümü 11 metreküp/saniye olarak kaydedilirken bölgedeki içme suyu ve sulama barajlarındaki su seviyelerinde de artış yaşandığı gözlendi.

     

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