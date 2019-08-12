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    HaberlerEkonomiYanlış alarma video çözümü
    12.08.2019 - 08:21| EKONOMİ SERVİSİ

    Yanlış alarma video çözümü

    Tatile gidenler, boş kalan evlerinde yaşanabilecek hırsızlık, doğalgaz, elektrik kaçağı, yangın ve su basması gibi risklere karşı endişe taşıyabiliyor.

    Yanlış alarma video çözümü

    7 yılda müşteri sayısı 70 bini aşan Tepe Güvenlik’in Genel Müdürü Özgür Gök, şunları söyledi

    “Fişte unutulan ütü, açık bırakılan ocak veya açık kalan su musluğu gibi riskleri asgariye indirmek mümkün. Ancak her türlü güvenlik önlemine ek olarak alarm sistemi taktırmanız oldukça önemli. Çünkü siz tatildeyken meydana gelebilecek her türlü olumsuz olaya karşı alarm sistemi sayesinde anında müdahale şansınız var.”

    Güvenlik konusunda yanlış alarmların en sık yaşanan şikayetler arasında yer aldığını dile getiren Gök, bu konuda geliştirdikleri sistemle ilgili olarak, “Kamera ve alarm sistemlerinin entegre çalıştığı görüntülü alarm seçeneğimiz bulunuyor. Sistem alarm anında olayın videosunu 10 saniye çekerek, sinyalin doğru mu, yanlış mı olduğunu gösteriyor” dedi.

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