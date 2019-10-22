‘Yapay zeka ve veriye teşvik başladı’

Türkiye’de dijitalleşme, veri analitiği ve yapay zeka ekonominin bel kemiği olmaya başladı. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Kübra Erman Karaca, yeni ekonominin oluşmaya başladığını belirterek, “Dijital ekonominin yapı taşları dijital veri, yapay zeka, otonom robotlar, büyük veri ve ileri analitik, bulut bilişim, artırılmış ve sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, endüstriyel IoT’den oluşan dijital teknolojiler ve dijital altyapılar. Bunlar artık ekonominin bel kemiği” dedi.

Dijital verinin birçok geleneksel sektörde yeni iş modellerinin temeli olduğunu ve yeni sektörler yarattığını da dile getiren Karaca, veri ekonomisi oluşmaya başladığını ve verinin artık günümüzün petrolü olduğunu kaydetti. Karaca, “Veri trafiği her geçen gün büyüyor, sınır ötesi veri trafiği de artıyor. Bu veri trafiğinden ekonomik değer yaratmamız gerekiyor. Veri borsasını bizim de kurmamız lazım. 2023 yılına kadar kurulacağını tahmin ediyorum. Türkiye bunun gerisinde kalamaz. Artık sanayi ve dijitalleşme iç içe geçti” diye konuştu.

İhracatı artıracağız

Karaca, yazılımda belli alanlarda teşviklerin de başladığını belirterek, “2023 yılı stratejileri kapsamında siber güvenlik, yapay zeka ve veri analitiği gibi alanlarda teşvikler başladı. Bu alanların teşviklerle desteklenmesi gerekiyor. TÜBİTAK ve KOSGEB teşvikleri var. Ayrıca TÜBİTAK bünyesinde Yapay Zeka Enstitüsü kuruluyor. Yapay zeka, veri analitiği ve nesnelerin interneti desteklenmeli. Yapay zeka Türkiye’de kullanılmaya başlandı. 100 civarında yapay zeka startup’ı var. Ayrıca bu alanda şirketlerin de faaliyeti bulunuyor. Öğrenen algoritmalar her alanda kullanılmaya başlanıyor. Müşteri deneyimi de çok değişti. Yapay zekanın etkin kullanımı dijital ekonomiyi çok geliştirir. İthalat ağırlıklı bir ülke olmaktan bizi ihracat ağırlıklı bir ülke konumuna getirir” değerlendirmesini yaptı.

Yapay zekanın 2030’da küresel ticarete katkısının 15.7 trilyon dolar olmasının beklendiğini ifade eden Karaca, “Türkiye’de gayri safi milli hasıla içerisinde teknolojinin aldığı pay düşük. Bunun, yüksek teknoloji üretimiyle yüzde 25’i bulması gerekir. Dijitalde bu şekilde liderler arasına gireriz. Hükümetin açıkladığı Milli Teknoloji Hamlesi de pek çok yenilik sunuyor” dedi.

132 milyar TL’lik sektör

Kübra Erman Karaca, sektörün 2018 yılı büyüklüğünün 132 milyar TL olduğunu ve bu yıl yüzde 5-10 arasında büyümesini öngördüklerini de aktararak, sektör olarak ana hedeflerinin ihracatı artırmak, sektörde yazılım ve servislerin payını yükseltmek olduğunu vurguladı. Karaca, ihracatın ise son dönemde yüzde 80’e yakın oranda Avrupa’ya yapıldığını vurguladı. Karaca, bilgi teknolojileri sektörünün son beş yılda büyüme ortalamasının yüzde 17 olduğunu, e-ticaretin ise yüzde 42 büyümeyle 60 milyar TL’ye ulaştığını aktardı.

40’ıncı yılını kutluyor

TÜBİSAD, 40’ıncı yılını kutluyor. 1979’da kurulan derneğin bugün 200 üyesi var. Kübra Erman Karaca, derneğin ilk kadın başkanı. 2015’de göreve geldi ve 2018’de ikinci kez seçildi.

Karaca, Türkiye’de dijitalleşmenin merkezinin TÜBİSAD olduğunu belirterek, “Türkiye’nin dijital ekonomiye dönüşüm stratejisini oluşturmamız ve dijitalleşmeyi hızlandıracak stratejileri ekonomik değeri ile adresleyerek kurgulamak üzere yol haritalarını belirlememiz gerekiyor. Hedeflerimiz arasında toplum için dijital yetkinlik planı oluşturmak. Veri ekonomisinin ve yapay zekanın potansiyelini ortaya çıkartmak var” dedi.