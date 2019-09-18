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    HaberlerEkonomi Yapay zekayı 4 kamerayla buluşturdu
    18.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yapay zekayı 4 kamerayla buluşturdu

    Huawei bünyesinde bulunan cep telefonu markası Honor, yeni model serisini Türkiye’de piyasaya sunuyor.

    Yapay zekayı 4 kamerayla buluşturdu

    Serinin ilk ürünü olan Honor 20, dinamik holografik tasarım kullanan, yapay zeka destekli 48 MP dört kamera teknolojisiyle geldi. Ana kameraya 16 MP süper geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor. Honor 20 serisi, gelişmiş bir algoritmayı kullanan yapay zeka destekli süper gece moduyla parlaklığı artırıp, görüntüdeki kumlamayı en aza indiriyor ve renkleri daha iyi koruyarak gece çekimlerinde ultra netlik sağlıyor.

    Yapay zeka destekli 48 MP dört kamera ise ultra netlik moduyla gündüz çekimlerinde profesyonel seviyede netlik sağlıyor.

    Honor 20, 6.26 inç’lik ekrana sahip, gücünü 7 nanometrelik Kirin 980 AI işlemciden alıyor. 4.799 TL’den Vatan Bilgisayar’da satışa sunulacak.

    İstanbul temalı kutu

    Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong, yapay zeka destekli 48 MP dört kamera teknolojisi, şık ve ergonomik tasarımı ve benzerlerine göre pek çok üstünlükle pazara sundukları Honor 20’nin dünyada gördüğü ilginin Türkiye’de de tekrarlanacağına inandığını söyledi.

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