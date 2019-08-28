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    HaberlerEkonomiYapı Kredi 14 ödül aldı
    28.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Yapı Kredi 14 ödül aldı

    Yapı Kredi, dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından Global Finance ve Stevie’de toplam 14 ödüle layık görüldü.

    Yapı Kredi 14 ödül aldı

    Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre Global Finance’de farklı kategorilerde “Avrupa’nın En İyisi” ve “Türkiye’nin En İyisi” olmak üzere toplam 5 büyük ödül kazanan Yapı Kredi, Stevie’de ise 7 ödülün sahibi oldu. Yapı Kredi Yatırım ise bireysel yatırımcılara yönelik dijital odaklı faaliyetleri ile Stevie Ödülleri’nde 2 ödül aldı.

    Yapı Kredi, Global Finance En İyi Dijital Banka Ödülleri’nde “Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası”, “Türkiye’nin En İyi Kurumsal Dijital Bankası”, “Avrupa’nın En İyi Fatura Ödeme ve Gösterimi”, “Avrupa’nın En İyi Açık Bankacılık API’leri” ve “Avrupa’nın En İyi Kurumsal Çevrimiçi Hazine Hizmetleri” ödüllerine layık görüldü.

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