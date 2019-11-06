Yapı Kredi’den ekonomiye 311 milyar TL kaynak

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, yılın ilk 9 ayında nakdi ve gayri nakdi kredilerde özel bankaların üzerinde bir performans göstererek ülke ekonomisine 311 milyar lira kaynak sağladı.

Aynı dönemde konsolide bazda toplam nakdi kredi hacmi 222.4 milyar lira olarak gerçekleşen bankanın, toplam müşteri mevduatı hacmi yüzde 7 artışla 214.4 milyar liraya yükseldi.

Yapı Kredi, yılbaşından bu yana sürdürülebilir gelir yaratımı ve disiplinli maliyet yönetimine odaklanmaya devam etti. Karşılık öncesi kar rakamı aynı dönemde yüzde 18 artış göstererek 10 milyar 167 milyon lira seviyesine ulaştı.



Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, bankanın kuruluşunun 75. yılında da ülke ekonomisine değer katmayı sürdürdüğünü belirtti.



Yapı Kredi’nin bu dönemde de güçlü bilanço yönetimine devam ettiğini belirten Erün, “Yılın ilk dokuz ayında aldığımız toplam 1.980 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi ile uluslararası piyasalarda ülkemize ve Yapı Kredi’ye duyulan güveni bir kez daha teyit ettik. Yılın ikinci yarısında alınan sendikasyon kredileri arasında en yüksek katılımcıya sahip işleme imza attık. Bununla birlikte, yıl boyunca hayata geçirdiğimiz sermayemizi destekleyici ihraçlar ve içsel sermaye yaratımı sayesinde konsolide sermaye yeterlilik rasyomuzu 2018 yılı sonuna göre 185 baz puan artış ile yüzde 16.7 seviyesine yükselttik” dedi.



Dijitalde büyüyor



Yapı Kredi’nin insanı merkeze alan dijital bankacılık odaklı yaklaşımının ve bu alandaki yatırımların devam ettiğini de kaydeden Erün, son 1 yılda aktif dijital bankacılık müşterilerinin sayısının yüzde 18, mobil bankacılık müşterilerinin sayısının ise yüzde 22 arttığını söyledi.

Erün, eğitim, kültür ve sanat alanında da topluma katkı sağlamaya devam ettiklerine de dikkat çekti.