Yapı ruhsatı % 57 azaldı

Yapıların toplam yüz ölçümü 45.5 milyon metrekare olurken, bunun 20.3 milyon metrekaresini konut, 17.1 milyon metrekaresini konut dışı ve 8 milyon metrekaresini ortak kullanım alanı oluşturdu.

Yapıların toplam yüz ölçümüne göre; 7.5 milyon metrekareyle İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u, 2.9 milyon metrekareyle Konya, 2.88 milyon metrekareyle Ankara izledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 20.6, yüz ölçümü yüzde 7.2, daire sayısı yüzde 11.3 azalırken değeri yüzde 12.3 arttı.