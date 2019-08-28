‘Yapılandırmada işlerimiz yolunda’

Şahenk, grubun 2.3 milyar euro olan borcunu, yıl sonunda 2 milyar euro’ya, 2020 sonunda 1.5 milyar euro’nun altına indirmeyi hedeflediklerini söyledi.



Borcu azaltmak amacıyla çok detaylı ve titiz bir çalışma ile yaklaşık 700-800 milyon euro’luk ‘satış’ planladıklarını belirten Şahenk, “Doğuş’un ana sektörlerindeki gücünden taviz vermeden ve ana stratejilere odaklanarak, satılacak varlıkları belirliyoruz. Bunun bir kısmı Doğuş’un hospitality (hizmet sektörü) işlerinin halka arzından olabilir. Bu sene EBITDA (faiz ve amortisman öncesi kâr) ve nakit akışında önemli iyileşme gözlemledik. Çok kısa süre içinde grupta yıllık 75 milyon euro tasarruf sağladık” dedi.



Aileden büyük destek



Yeniden yapılandırma sürecinde ailenin önemini bir kez daha içinde hissettiğini söyleyen Şahenk, “Annem ve kardeşim büyük destek verdi. Annemin, ‘Her şeyin altına imza atarım’ sözü çok önemliydi. Biz Anadolu topraklarının çocuğuyuz. Burada doğup bu topraklara yatırım yaptık. Ben sonuçta bu topraklarda Ferit’im. Türkiye dışında değil. Yurtdışında da yatırımlarımız oldu ama son 10 yılda 9 milyar dolar yatırım yapmışız. Bunun sadece yüzde 17’si yurt dışında. Geri kalanı (7.5 milyar dolar) Türkiye’ye yatırmışız. Neler söylendi, beni en çok da bunlar kırdı” dedi.



20 yaş gençleştik



Yönetim kurulu başkanlığının yanı sıra CEO’luk görevini üstlendiği hatırlatılınca, Şahenk şunları söyledi:

“Grubumuzda finansal yapılanmanın yanı sıra önemli bir kültürel ve organizasyonel değişim gerçekleştirdik. Ana sektör ve stratejilerimizden kopmadan önemli bir transformasyon yaşadık. Grup yönetiminde çalışan arkadaşlarımızda ortalama 20 yaş gençleşme yaşadık, ben de ikinci, üçüncü kademedeki arkadaşlarımla çok daha fazla çalışma fırsatı yakaladım. Yeni kültürün ve organizasyonun birebir içerinde olma kararlılığım var.”



Sertifikalı kokoreç!



Araç muayenesi işindeki ortakları Alman TÜV ile yeme içme sektöründe sertifikasyon üzerine çalıştıklarını belirten Şahenk, “Galataport’a gelenler gönül rahatlığı ile yemek yiyecek. Sokak yemekleri konsepti olacak. TÜV onaylı, gerçek lezzetinde ve hijyende sokak lezzetlerini tadacaksınız. Midye, kokoreç hepsi sertifikalı, garantili olacak” dedi.