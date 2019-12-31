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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Yapısal reform yoluna girdik’
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    31.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Yapısal reform yoluna girdik’

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2019 yılının ekonomide zor bir sürecin ardından toparlanmaya geçiş dönemi olduğunu belirtti.

    ‘Yapısal reform yoluna girdik’

    Yeni yıl mesajında, 2020 için herkese sağlık, huzur ve mutluluk dileğinde bulundu Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak Türkiye’nin geleceğine umutla baktıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

    “Yapısal reformları hayata geçirebileceğimiz yola girdik. Resmi veriler de ekonomide toparlanma olduğunu ve yeniden özlenen büyüme rakamlarına doğru yol alındığını göstermekte. Yıl boyunca özel sektörün sıkıntılarını çözmek üzere, iş dünyasından gelen pek çok talebi hükümetimize ilettik ve hayata geçmesinde aracı olduk. Seneyi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği koordinasyon göreviyle yola çıktığımız, Türkiye’nin Otomobili’nin tanıtımı ve müjdesiyle kapattık. İnşallah 2020’de de güzel şeyler yaşamaya devam edeceğiz.”

     

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