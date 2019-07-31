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    HaberlerEkonomiYarımca Limanı dünyaya bağlandı
    31.07.2019 - 08:41| EKONOMİ SERVİSİ

    Yarımca Limanı dünyaya bağlandı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Yarımca Limanı’nın ana demiryolu hattına bağlandığını belirterek, “Bu hizmet, özel sektörümüz açısından ülkemizde bir ilk aynı zamanda. Bu modern liman, bu sayede Türkiye’nin demir yolu olan her köşesine hizmet verebilme imkanına kavuşmuş bulunuyor” dedi.

    Yarımca Limanı dünyaya bağlandı

    Turhan, DP World Yarımca Limanı Demiryolu Bağlantısı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin lojistik noktasında doğal üs konumunda olduğunu kaydederek, bu nedenle tam bir ulaşım seferberliği başlattıklarını dile getirdi.

    Turhan, ulaşımın, modern dünyada gerek toplumsal refahın gerekse  ekonomik yapıların temel çarkı konumunda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

    Tüm bunların, yalnızca kamu eliyle gerçekleşmeyeceğini, bundan dolayı serbestleştirme politikalarının önünü açtıklarını anlatan Turhan, şöyle devam  etti:

    “Yani özel sektörümüz de taşın altına elini koysun, gücümüze güç katsın istedik. Bugün burada tanık olduğumuz şey de aslında tam anlamıyla budur. DP World, kendi imkanlarıyla yapmış olduğu 1 kilometrelik demir yoluyla dev Yarımca Limanı’nı ana demir yolu hattına bağlama başarısını gösterdi. Bu hizmet, özel sektörümüz açısından ülkemizde bir ilk aynı zamanda. Bu modern liman, bu sayede, Türkiye’nin demir yolu olan her köşesine hizmet verebilme imkanına kavuşmuş bulunuyor.

    7 liman daha sırada

    Buna hükümet olarak çok büyük önem verdiğimiz Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu hattı da dahil. Meseleye daha geniş açıdan bakacak olursak, esasında Yarımca Limanı bu hat sayesinde Çin’den Londra’ya kadar doğrudan bağlantı sağlamış oldu.”

    Turhan, “Filyos, Çandarlı gibi önemli limanlar olmak üzere 7 limana daha bağlantı sağlayacağız. İnanıyorum ki bu durumda limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 460 milyon tondan milyar tonlara çıkacaktır” dedi.

    Turhan, “2003 yılında 2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğumuzu yüzde 132 artırarak 5 bin 809 kilometreye ulaştırdık. 2023 yılına kadar önemli akslarımızın tamamının, tüm hatlarımızın yüzde 77’sinin sinyalli hale getirilmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

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