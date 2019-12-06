BİST108.8410,17EURO6,39-0,07USD5,770,37ALTIN270,93-0,72
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleri Yaş meyve ve sebzede 24 teşebbüse rekabet soruşturması
    ABONE OL
    06.12.2019 - 09:30 | | AA

    Yaş meyve ve sebzede 24 teşebbüse rekabet soruşturması

    Rekabet Kurulu tarafından yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 10 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

    Yaş meyve ve sebzede 24 teşebbüse rekabet soruşturması

    Rekabet Kurumu'nun internet sayfasında yer alan duyuruya göre, yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı ile iştigal eden teşebbüslerin rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

    Sözlü savunma toplantısı 10 Ocak'ta yapılacak. Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 31 Aralık'a kadar kuruma başvurmaları gerekiyor.

     

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tamir etmeye çalıştığı lastik canlı yayında patladı!

    Tamir etmeye çalıştığı lastik canlı yayında patladı!

    Sokak ortasında cinayet!

    Sokak ortasında cinayet!

    Girne'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı!

    Girne'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı!

    Bakan Akar'dan son dakika F-35 açıklaması

    Bakan Akar'dan son dakika F-35 açıklaması

    Sıradaki Haber