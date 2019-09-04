Yat üssü Türkiye

Antalya Serbest Bölge’nin (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, 2020 yılında tamamlanacak yeni çek-çek yerinin faaliyete geçmesinden sonra bölgede 90 metrelik ultra lüks yatların üretileceğini söyledi. Bölgenin kurulduğu 2000 yılından bu yana 422 yatın denize indirildiğini, karşılığında 1.9 milyar dolar gelir elde edildiğini belirten Gürses, yat siparişlerinin sürekli arttığını, yatırımcıların önünü açmak için 3 proje üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

20 milyon $ yatırım

Yat sektörü için 20 milyon dolarlık altyapı yatırımı planladıklarını ifade eden Gürses, yapımı 2020 yılında tamamlanması planlanan ‘çek-çek’ yeri sayesinde 90 metre uzunlukta, 2 bin ton ağırlığında ultra lüks yatların üretilebilir hale geleceğini söyledi.

Gürses ayrıca, 30 bin metrekare alan üzerine kurulacak ‘bakım onarım alanı’ ve 400 tonluk ‘travil lift’ havuz projesi yapılacağını kaydetti. Gürses, şunları söyledi:

“Halihazırda görevini yerine getiren çek-çek yerimizin kapasitesi 600 ton civarında. Bu tesiste 50-55 metre uzunluğundaki yatları denize indirip, karaya çekebiliyoruz. Yeni çek-çek yeri Türkiye’de bir ilk olacak. İkinci yatırımımız olan 400 tonluk ‘travil lift’ havuzu projesiyle ise daha küçük yatları daha hızlı bir şekihde karaya çekip denize indirebileceğiz. Bu bize zaman kazandıracak.”

Onarım da yapacağız

ASBAŞ’ın en büyük eksiklerinden birisinin bakım onarım alanı olduğunu vurgulayan Gürses, şöyle konuştu:

“30 bin metrekare alan üzerine bakım onarım tesisi kuruyoruz. Bölgemize yatırım yapan yatırımcıların talebi olan alan, çok önemli. Özellikle Akdeniz çanağında çok sayıda yabancı bayraklı tekne bulunuyor. Bu teknelerin her yıl periyodik bakımlarının yapılması gerekli. Bu yatırımlarla serbest bölgemize ciddi sayıda yat gelecek. Bu yatların bakım onarımları yapılırken, sahipleri de buradaki otellerde konaklayacak. Yat sahipleri gelir seviyesi yüksek, golf oynayan, kayak yapan, para harcayan insanlar. Kısacası parası olup, lüks tatilin tadını çıkarmak isteyen insanlar. Antalya turizmi de bu yatırımların faydasını görecek.”