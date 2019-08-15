Yata yata büyüyor

Türkiye’nin önde gelen mobilya, yatak ve ev tekstili şirketlerinden Yataş dünya çapında büyüme için kolları sıvadı.

Şu an Almanya’dan Güney Afrika’ya, İran’dan Karayip’lere yurtdışında 55 mağazası bulunan şirket yeni hamleler peşinde. Bu ay Rus pazarında faaliyet göstermek üzere ‘Yataş Rus’ şirketini kuran grup 2020 yılında da ABD pazarına girmenin planlarını yapıyor.

Milliyet’e, yıl sonuna kadar yurtdışında yeni mağaza sayısını 38’e ulaştırmak istediklerini anlatan Yataş Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop ana hedef pazarları olarak Almanya, Rusya, Romanya ve İngiltere’yi sıraladı.

52 saniyede 1 yatak

2019 için ciro hedefinin 1.2 milyar TL olduğunu dile getiren Altop şu bilgileri verdi:

“İhracatın toplam ciro içindeki payı 2019’un ilk 4 ayı sonunda yüzde 10. Bu oran geçen sene yüzde 7’ydi, sene sonu hedefi ise yüzde 12. 49 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yatak, baza, başlık satışlarımızın yüzde 30’u Almanya’ya. Bu ülkeyi İran ve Macaristan takip ediyor. Geçen yıla göre ilk 4 ayda Avrupa’da satışlarımızı yaklaşık 2.5 kat artırdık.”

2019’in ilk 4 aylık verilerine göre cironun yüzde 25’inin Ortadoğu pazarından geldiğini belirten Altop, “2018’in tamamında bu oran yüzde 6’ydı. Ortadoğu pazarında iyi ivme yakaladık. Yeni dönemde özellikle Avrupa ve Ortadoğu pazarında büyümeyi planlıyoruz. 2030 yılına kadar en az dört ülkede pazarın ilk 5 markası içinde olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Yataş Grup çatısı altında Yataş Bedding, Enza Home ve Divanev markaları var. 2500 kişiye istihdam sağlayan şirket cirosunun yaklaşık yüzde 10’unu Ar-Ge, tasarım ve gelişmeye ayırıyor.

Ek yeni tesislerle 252 bin metrekarelik alana ulaşan üretim tesislerinde 52 saniyede bir yatak üreten Yataş yurtiçi ve yurtdışında toplam 429 mağazayla hizmet veriyor.

Sünger masrafı zorluyor

Yavuz Altop döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak hammadde fiyatlarının da artmasının sektörün ana sorunu olduğunu söyledi. Yatak ve kanepe üretiminde önemli hammaddelerden birinin sünger olduğunu anlatan Altop şöyle devam etti:

“Özellikle sünger imalatında kullanılan hammadde temininde inanılmaz artış oldu. Üreticiler, bu durumu tüketiciye yansıtmamaya çalışıyor ama büyük zorluk yaşıyor. Bu zamların biraz aşağı çekilmesi en büyük beklentimiz.”

Yatak gibi hacimli bir ürünün Avrupa’ya ihracında tek kişilik yatağa 18 euro, çift kişilik yatağa ise 24 euro navlun masrafı geldiğini aktaran Altop hükümete gerek yatak, gerekse mobilya sektöründe ihracatın daha hızlı büyüyebilmesi için navlun desteği taleplerini ilettiklerini belirtti.