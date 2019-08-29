Yatırım fonları atağa kalktı

Türkiye’de yatırım fonu piyasası gün geçtikçe yukarı yönlü bir ivme kazanıyor. Finansal okuryazarlığın artması, yatırımcıların sermaye piyasalarına olan ilgisi, yeni jenerasyonun klasik mevduat yatırımına alternatif ürünlere odaklanması ve bununla doğru orantılı olarak finans sektöründe de mevduat dışı ürünlere yönelimin artması, önde gelen sebeplerinden olarak sıralanabiliyor. Deniz Portföy’den yapılan açıklamaya göre, sektörde 44 adet portföy yönetim şirketi bulunuyor. Ağustos itibarıyla toplam 80 milyar lirayı aşan yatırım fonu büyüklüğüne ulaşıldığı belirtilen Deniz Portföy’ün açıklamasında şu bilgilere yer verildi: “Hâlâ konservatif bir yatırımcı kitlesi çoğunlukta olup, yatırım fonu sektör büyüklüğünün yaklaşık yüzde 65’i düşük riskli, likit fon olarak adlandırılabilecek para piyasası ve kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında yoğunlaşıyor. Sektördeki paydaşların beklentisi ise nitelikli fon olarak adlandırılabilecek daha uzun vade perspektifli aktif yönetilen değişken fonlar, fon sepeti fonları ve daha niş sektörlere yatırım yapan hisse senedi fonlarına talebin artması. Ekonomik istikrar ve büyümeye paralel olarak bu fonlara olan ilginin alışkanlığa dönüşmesi ve talebin artması ile doğru orantılı olarak Sermaye Piyasasının en önemli kurumsal bacağı olan yatırım fonu sektörü daha çok derinlik kazanacak ve sağlıklı bir büyüme trendi yakalayacaktır.”

Finansal okuryazar

Son yıllarda sektörde başarılı adımlar atıldığının belirtildiği Deniz Portföy’ün açıklamasında, “Tüm Portföy yönetim şirketlerinin bağlı olduğu Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Derneği (TKYD) hem sektör oyuncularının karşılaştığı zorlukları azaltabilmek, hem de finansal okuryazarlığı artırmak ve dolayısıyla sermaye piyasalarını güçlendirmek adına çalışmakta ve de birçok organizasyona imza atmaktadır. Tüm yatırımcılara açık, her yıl düzenlenen Sermaye Piyasaları kongresi bunun en büyük ve güzel örneklerinden biridir. Deniz Portföy olarak, aynı bilinçle 2003 yılından bu yana kurulmuş olan şirketimizde faaliyetlerimize devam ediyor ve yönettiğimiz 36 adet yatırım fonu ve 21 adet emeklilik yatırım fonu ile performans ve istikrarı sağlamayı hedefliyoruz” denildi.

Hedef ilk 5’e girmek

Son üç yıllık süreçte stratejik kararla belirlenen yatırım felsefesi doğrultusunda alternatif fonlarda büyümeyi hedefleyen Deniz Portföy’ün açıklamasında şunlar kaydedildi: “Bu çerçevede son üç yıl itibarıyla özel fon kurulum stratejisi ile yönettiğimiz toplam büyüklüğü 7 milyar TL’ ye çıkarttık. Başarılı yönetim performansı ile sektörde ayrıcalıklı bir yere sahip olan Deniz Portföy olarak, özellikle kurucusu olduğumuz kişiye özel fonlar ve döviz cinsi serbest eurobond fonlarında piyasadaki önemli oyuncular arasındaki yerimizi aldık. 2011 yılında yatırım fonları pazar payımızı yüzde 2’ler seviyesinden 2019 Ağustos ayı itibarıyla yüzde 6’ya yükselttik. Önümüzdeki yıllarda da, müşterilerimizin yatırım tercihlerini göz önünde bulundurarak yeni ürünlerimiz ile yatırım fonları piyasasında büyüyerek ve portföy yönetimine ağırlık vererek toplam pazar payımızı artırmayı, Türkiye’de ilk beş Portföy Yönetim Şirketi arasında yer almayı hedeflemekteyiz.”