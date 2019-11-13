Yatırım fonları yüzde 40 büyüdü

Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, “Sektör 2019 başından bugüne yüzde 40 büyüdü, yatırımcının yatırım fonlarına önemli bir teveccühü oldu, yatırım fonları sektörün büyüme motoru oldu, yatırımcı 2019’da ‘Yatırım Fonu’ dedi” şeklinde konuştu.

Düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Ersarı, “Yatırım fonları yüzde 100 oranında büyüdü, bütün türlerde büyüme gördük. Ak Portföy olarak biz sektörün de üzerinde yüzde 62 büyüdük, toplam portföy büyüklüğümüz bugün itibarıyla 40.6 milyar TL’ye ulaştı, seneyi 42.5 milyar TL civarında bitireceğimizi öngörüyorum” dedi.

Dünyanın önde gelen finans yayınlarından World Finance tarafından ‘Yatırım Yönetimi Ödülleri’ kategorisinde ‘Türkiye’nin En İyi Yatırım Yönetimi Şirketi’ seçildiklerini açıklayan Mehmet Ali Ersarı, profesyonel süreçlere dayanan çalışma biçimlerinin, kendilerini bu ödüle taşıdığını söyledi. 2019 yılının portföy yönetim sektörü açısından çok iyi bir yıl olduğunu belirten Ersarı şöyle konuştu:

Bankalara rakip...

“40,6 milyar TL bugün, Türkiye’de büyük özel bankaların, hazinelerinin yönettiği varlık büyüklüğü. Portföy yönetim sektörünün büyük oyuncuları, büyük özel bankalar kadar varlık yönetir noktaya geldiler. Portföy yönetim sektörünün, finansal sistem içindeki ağırlığı hissedilir noktaya ulaştı. Sektörün toplam portföy büyüklüğü ise 245 milyar TL’ye ulaştı.”

Sektörün finansal sistem içinde etkin bir noktaya geldiğine işaret eden Ersarı, yatırımcıların ilgisinin yatırım fonlarına yönelik ilgiyi arttığının da altını çizdi.

Teknolojiye ilgi var...

Ersarı, teknoloji fonlarına yoğun bir yatırımcı ilgisi olduğunu bildirerek, üzerinde çalıştıkları yeni ürünler de olduğunu söyledi.

Pay Piyasası’na ilginin düşük olduğunu belirten Ersarı, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nda geldikleri noktaya dikkati çekerek, burada 250-300 milyon TL arasında bir büyüklüğe ulaştıklarını, bu alanın ciddi geleceği olduğunu söyledi.

Ersarı, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nda 5 şirkete yatırım yaptıklarını, bu şirketlerin daha çok cirolarının büyük miktarını ihracattan sağlayan şirketler olduğunu belirtti.

Ulaştıkları büyüklüğün önemli bir kısmını yatırıma yönlendirdiklerini, 200 milyon TL’nin üzerinde bir rakamın yatırıma yönlendirildiğini aktaran Ersarı, bu alanda çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

‘Döviz yükselmez...’

Mehmet Ali Ersarı, 2020’nin Türkiye açısından daha fazla yatırımcı çekilecek bir yıl olacağını belirterek daha fazla yabancı yatırımcının Türkiye’ye gelmesini beklediklerini ifade etti. Ersarı, döviz kuruna ilişkin olarak, “Kurda bir yükseliş beklemek çok doğru olmaz bu aşamada, kuru stabil beklemekte yarar var” dedi.