Yatırım mevsimi

Tüm pürüzler giderildi Volkswagen yola çıktı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in (VW) yeni fabrika yatırımı için Türkiye’yi seçeceğine yönelik Ankara’daki kanı giderek güçlenirken, üç Türk yetkili, kıdemli bir VW yöneticisi ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “son derece olumlu” bir görüşme yaptığını belirttiler.

Reuters’a bilgi veren üç Türk yetkili VW’nin Türkiye 1 milyar euro tutarında fabrika yatırımının neredeyse kesin olduğunu belirtti.

Vergiyi konuştular

VW’nin yatırıma karar vermek için Ankara ile taşıt araçlarından alınan vergiler hakkında görüşmeler yürüttüğü geçen hafta basına yansımıştı. Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan’ı da değerlendiren VW henüz nihai yatırım kararını açıklamadı. Ancak kaynaklar VW’nin Türkiye’de fabrikaya pozitif baktığını belirtmişti.

Yatırım müzakereleri hakkında bilgi sahibi bir Türk yetkili, Erdoğan’ın bu hafta VW’den üst düzey bir yönetici ile yaptığı görüşmede sorunların büyük bölümünün üstesinden geldiğini belirtti. VW’den bir yetkili ise Erdoğan’ın bu hafta CEO Herbert Diess ile görüştüğünü ifade etti.

Türk yetkili, “Daha önce bazı küçük pürüzler vardı. Satılacak araçlardaki vergi düzenlemeleri gibi. Görüşmede neredeyse tamamıyla mutabakat sağlandı. Son dakika sorunu çıkmazsa yatırım Türkiye’ye yapılacak” dedi.

Türkiye’de otomobil satışlarından alınan yüksek vergiler tüketicileri ve yurtiçi pazar için de üretim yapma zorunda olan üreticileri 1.6 litrenin altındaki motor hacimlerine sıkıştırıyor. Türkiye’de geçen yıl satılan otomobillerin yüzde 96’sı 1.6 litreden küçük motorlara sahipti.

Manisa tamam gibi

Daha önce bir kaynak Türkiye’nin mevcut üreticilere zarar vermeyecek ancak Volkswagen’in endişelerini giderecek bir formül bulmaya çalıştığını ifade etmişti.

Volkswagen’den bir kaynak ise çoğu vergiler ile ilgili netleştirilmesi gereken ufak pürüzler kaldığını ifade etti. VW kaynağı nihai anlaşmanın birkaç hafta içinde ulaşılacağını tahmin ettiğini ve fabrikanın Manisa’da kurulmasının beklendiğini belirtti. İkinci bir Türk kaynak ise, “Artık yatırım Türkiye’ye yapılacak diye bakmakta sıkıntı yok. Son rötüşlar yapıldıktan sonra kısa sürede bu karar açıklanır” dedi.

5 ‘süper’ tesis 3 bin kişiye iş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Proje Bazlı Teşvik Sistemi (süper teşvik) kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa ve Adana’da desteklenmesine karar verilen 5 proje için toplam yatırım tutarının 14 milyar lira olduğunu belirterek, “Bu projelerle toplam 3 bin kişiye yeni istihdam sağlanacak. Bu yatırımlar hayata geçtiğinde dış ticaret açığının azaltılmasına yıllık 1.4 milyar dolar katkı yapacak” ifadelerini kullandı.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamındaki 5 yatırıma ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Proje bazlı teşvikten yararlanan yatırımlardan biri Rönesans Holding’e bağlı Ceyhan Polipropilen Üretim tarafından Adana’da hayata geçirilecek. Sabit yatırım tutarı 8.2 milyar lira tutarındaki projeyle yıllık 450 bin ton kapasiteli polipropilen üretim tesisi kurulacak, 590 kişiye istihdam sağlanacak. Tesiste otomotiv, tekstil, ambalaj gibi birçok kullanım alanı bulunan plastik hammadde üretilecek, yılda 75 milyon dolar ithalat önlenecek, 170 milyon dolar da ihracat yapılacak.

Ankara güneşi

Süper teşvikten Ankara’da iki yatırım yararlanacak. Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim’in 1 milyar 991 milyon lira yatırımla kuracağı güneş paneli tesisi, yılda 500 MWp kapasiteli fotovoltaik güneş panelini 982 kişilik istihdamla üretecek. 39 milyon dolarlık ithalatı önleyecek olan bu tesisten 58 milyon dolar da ihracat yapılacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yapılacak 1.4 milyarlık rüzgar tüneli tesisi, 52 kişiye yeni iş kapısı olacak. Türkiye için stratejik öneme sahip savunma, otomotiv ve havacılık sanayi gibi birçok sektöre hizmet verecek rüzgar tüneli firmalara test hizmeti verecek. Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile bugüne kadar savunma sanayi teknolojileri, tıbbi cihaz sağlık teknolojileri, petro kimya ve entegre metalürji yatırımı alanlarında 40 milyar lira tutarında 19 proje için destek kararı alınmıştı.

Yüksek vasıflı çelik üretimi

Asil Çelik tarafından Bursa’da 852 milyon lira yatırımla kurulacak tesis, makine, otomotiv, ulaştırma ve enerji sektörleri için yüksek vasıflı çelik, süper alaşımlı malzemelerden dövme ürünleri üretecek. Yıllık kapasitesi 60 bin ton olacak tesiste 173 kişi çalışacak, yılda 97.1 milyon dolarlık ithalat önlenecek, 64.7 milyon dolarlık ihracat yapılacak.

İHA fabrikası

Baykar Makina da İstanbul’da 600 milyon liralık, insansız hava aracı (İHA) ve sistemleri üretim tesisi yatırımı gerçekleştirilecek. 1112 kişinin çalışacağı bu yatırımla 393 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek ve ihracata 413 milyon dolarlık katkı verilecek.