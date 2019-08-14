Yatırım ve üretimde Türkiye’yi üs yaptı

PepsiCo’nun Manisa’daki atıştırmalık fabrikası ‘yalın üretim’ uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Geçen yıl haziran ayı başında üretime başlayan fabrika, dünyada çevresel, toplumsal ve yetenek sürdürülebilirliği alanlarında verimliliği ve iş emniyetini güvence altına alan ‘yalın üretim’ uygulamalarına göre tasarlanan ilk PepsiCo fabrikası.

Farklı ürün depolama ve işleme noktasından ürün sevkiyat noktasına kadar çeşitli yenilikleri kapsıyor. Endüstri 4.0’a da uyumlu.

‘Günlük karar vermeyiz’

Fabrika arazisinin ödemesini 15 Temmuz 2016 sabahı yapan şirketin, Türkiye’de o gün yaşanan hain darbe girişimine karşın yatırımına ara vermediğiin bilgisi verildi.

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel, yatırıma hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Tesisi 110 milyon dolarlık yatırımla tamamladık ve resmi açılışını yılın başında Cumhurbaşkanımız yaptı. PepsiCo, Türkiye’ye güveniyor ve kararlarını bir günlük olaylarla değiştirmiyor. Merkezden tek bir tereddüt gelmedi. Türkiye gibi bir ülke için günlük kararlar verilemez.”

Tarım ürünü alıyor

Patates ve mısır cipsi üretilen fabrika, PepsiCo’nun Türkiye’deki üretim hacminin yüzde 25-30’unu karşılıyor.

PepsiCo, Türkiye’den yılda yaklaşık 57 milyon dolarlık tarım ürünü alıyor.

Yüksel, Türkiye’de cipslik patatesin yüzde 60’ını Pepsico’nun ürettirdiğini dile getirerek, “Türkiye’ye odaklanacak olursak, 39 tedarikçi şirket üzerinden yirmi şehirde, binden fazla çiftçiyle toplam on bin hektar alanda sözleşmeli tarım yapıyoruz” bilgisini verdi.

Şimdilik 4 hat var

Fabrikada şimdilik 3’ü patates, biri ise mısır çipsi üreten 4 hat bulunuyor.

PepsiCo Türkiye Yiyecek ve İçecek Uçtan Uca Tedarik Zinciri Kıdemli Direktörü Uğur Tanık, üretim hattı sayısının planlandığı gibi 3-4 yıl içinde 11’e çıkartılmasıyla çalışan sayısının da 300’den 500’e ulaşacağını aktardı.





Patatesi iyi koruyorlar

Fabrikanın 30 bin ton kapasiteli dev patates depolama alanı var. Genel Müdür Levent Yüksel, patatesin yüzde 90 nem oranına ve 8 derece ısıya sahip depolama alanında korunduğunu belirtti.

Yüksel, şöyle devam etti: “Depoda patatesin uyanmaması için ışık bile açılmıyor. Uyanır diye gürültü de yasak. Çünkü uyanırsa içindeki nişastayı şekere çeviriyor ve kullanılmaz hale geliyor. Kasalı ve iklim kontrollü depo sayesinde patates yüzde 5 daha az fire veriyor.” Manisa fabrikasındaki bir diğer uygulama ise ‘Sıfır Atık Projesi’.

İhracat oranı artacak

PepsiCo Manisa fabrikası ağırlıklı olarak Batı ve Orta Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor. Hedef, ihracatta 50 milyon dolara ulaşmak. Tanık, “Oralara şu anda Doritos gönderiyoruz ve Doritos’un o ülkelerde çok başarılı şekilde büyüdüğünü görüyoruz. Bu nedenle o ülkelere de Doritos ile ilgili yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi.

Uğur Tanık, PepsiCo’nun yatırımlarını yürütürken lokasyon seçimine oldukça itina gösterdiğini de dile getirerek, “Bu fabrikanın lokasyon seçiminde de 200’den fazla unsur değerlendirildi. Bu fabrikayı Manisa’ya kurmamızın nedeni Türkiye’nin güçlü bir Doritos pazarı olması ve ek kapasiteye ihtiyaç duyulduğu için bu yatırımı ülkemize kazandırdık. Şu anda Türkiye avantajlı. Bu avantajı sürdürebilirsek yeni Doritos hatları Türkiye’ye gelebilir” diye konuştu.

‘Çift haneli büyüdük...’

Yaklaşık 60 yıldan bu yana Türkiye’de bulunan PepsiCo’nun; İzmit, Çorlu ve Adana’da üç içecek, İzmit, Mersin ve Manisa’da üç tane de atıştırmalık fabrikası bulunuyor.

Bu tesisler patates, mısır ve mısır irmiğinden üretilen atıştırmalığın yanı sıra Pepsi Cola çeşitleri, Yedigün, Fruko gazoz, soğuk çay gibi çok sayıda ürünü tüketiciyle buluşturuyor.

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel, ekonomik belirsizliğin yoğun olduğu geçen yılı yüzde 20’ler civarında çift haneli büyümeyle kapattıklarını ifade etti.

“Türkiye’nin gıda ve alkolsüz içecekte ilk üç şirketinden biriyiz” diyen Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ciromuz, Türkiye’nin PepsiCo’ya yaptığı katkıyı gösteriyor. Son üç yıldır tüm hedeflerimizi tutturduk. Bu nedenle yatırımlarla ilgili isteklerimiz de merkez tarafından ciddiye alınıyor. Ben ekonomik belirsizlik ve sıkıntıyla ilgili en kötünün geride kaldığına inanıyorum. Önümüzdeki yıl daha iyi olacak.”