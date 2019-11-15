Yatırıma devam 3 yılda 3 milyar $

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Turkcell üstün teknolojik altyapısı için son 5 yılda 8 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Gelecek 3 yılda da 3 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyoruz. 2014’ten bu yana ise yine o yıllardaki kurlarla hesaplandığında 11 milyar dolardan fazla vergi katkısı sağladık” dedi.

Erkan, Turkcell’in gelecek üç yıllık döneme ilişkin hedeflerini Londra’da uluslararası yatırımcılara yönelik düzenlediği toplantının ardından basına duyurdu.

Şirketin, 25’inci yılını kutladığı 2019’un dokuz aylık dönemini başarıyla tamamladığını anlatan Erkan, gelecek üç yıl boyunca hem operasyonel, hem de finansal açıdan güç kazanmaya devam edeceklerini söyledi.

Erkan, üç yıllık dönemde gelir büyüme hedefini yüzde 13 - 16 aralığında belirlediklerini aktararak, faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı hedefini ise yüzde 39 - 42 aralığına çıkardıklarını bildirdi.

Dönüşümde öncü rol

Turkcell’in 2022 sonuna kadar olan üç yılda her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanmayı hedeflediği bilgisini veren Erkan, “Stratejik öncelik olarak belirlediğimiz dijital ödeme hizmetleri ve dijital iş çözümleri alanlarında da pazar lideri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Turkcell’in yaptığı yatırımlar sayesinde dünyanın en güçlü teknolojik altyapılarından birine sahip operatör olarak örnek gösterildiğini vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

“Türkiye’de en geniş frekans üzerinde işleyen en güçlü mobil şebekeye sahip operatörüz. Üstün kalitede hizmet vermemizi sağlayan 45 bin kilometre uçtan uca fiber altyapımız ve dünya standartlarındaki veri merkezlerimiz ile ülkemizin teknolojik dönüşümünde öncü rol oynuyoruz.

Turkcell üstün teknolojik altyapısı için son 5 yılda o günkü kurlarla hesaplandığında 8 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Gelecek 3 yılda da 3 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyoruz. 2014’ten bu yana ise yine o yıllardaki kurlarla hesaplandığında 11 milyar dolardan fazla vergi katkısı sağladık.”

Erkan, Turkcell’in bir yandan bu yatırımları yaparken diğer yandan da hissedarlarına kazandırmaya devam ettiğini aktararak, “2010’dan bu yana hissedarlarımıza yaklaşık 3 milyar dolar temettü dağıttık. Önümüzdeki dönemde de yatırımcılarımıza kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Teknoloji ve finans

Bu yılın başında tech-fin, dijital iş çözümleri ve dijital servisler olmak üzere üç stratejik odak alanı belirlediklerini anımsatan Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Turkcell Dijital İş Çözümleri ve Paycell markasıyla hizmet veren Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri şirketimiz önümüzdeki dönemde Turkcell’in büyümesine katkı sağlayacak iki önemli iştirakimiz olacak. Teknoloji ile finansı buluşturduğumuz tech-fin alanındaki markalarımız Paycell Türkiye’nin en çok tercih edilen yeni nesil ödeme platformu haline gelecek. 2022 yılında Paycell ile aylık ortalama 17 milyon kişi ödeme yapacak.

Böylece bu alanda 41 milyar liralık bir işlem hacmine ulaşılacak. Bir diğer odak alanımız olan Dijital İş Çözümleri şirketimizle dijital entegrasyon pazarında sektörün lideri olmayı hedefliyoruz. Yenilikçi yaklaşımla sunmaya başladığımız hizmetlerimiz sayesinde sayıları 3 milyonu aşan ticari kuruluşa uçtan uca dijitalleşme hizmetleri sunarak rekabette önde olmalarını sağlayacağız.”

DİJİTAL YÜKSELİŞ

Murat Erkan, Turkcell’in dijital servislerinin gün geçtikçe büyüdüğünü kaydederek, şunları söyledi:

“BiP’ten gönderilen mesaj sayısı 2016’da aylık 223 milyon iken bugün tam 106 kat artarak 24 milyara ulaştı. Yine 2016’da TV izleme için harcanan data 600 bin GB iken bugün 22 kat artarak 13 milyon gigabayta yükseldi. Fizy ile dinlenen şarkı sayısı ise 92 milyondan 612 milyona geldi. Bu rakamlar bizi cesaretlendiriyor. Dijital uygulamalarımıza yatırım yapmaya devam ederek bu alanda elde ettiğimiz tekil gelirleri de üç yılda 2.5 kat artıracağız.”

Faturaya 3’lü takip

Blockchain’e de vurgu yapan Erkan, “Operatörler birbiriyle bilgi paylaşmadığından operatörleri dolaşarak para ödemeden hayatını sürdürenler olabiliyor. Biz başka verilerin görülmediği bir sistemi blockchain’le hayata geçirdik ve 3 operatör fatura ödemeyen müşteri oranını ciddi oranda aşağıya çektik” dedi.

BİP acil durum butonuyla 10 kişiye mesaj

Deprem durumunda ses şebekesine çok yoğun yüklenilmesinin doğal bir durum olduğuna dikkat çeken Murat Erkan, şunları söyledi:

“Ama iletişimin kesilmesi konusunu tekrar değerlendirmek lazım. Deprem olduğu andan itibaren BiP iletişim platformumuz, SMS iletişim platformumuz veya uluslararası haberleşme platformları bizim şebekemizi kullanarak iletişimi gerçekleştiriyor. Ses şebekesine olan talep o an için 30 kat arttı. Bunun önceliklendirme sırası var, 25 - 30 dakika vakit alıyor. Deprem olduğunda baz istasyonlarını kaybetmedik.

Bu konuda gece gündüz çalışıyoruz. Kamu ve AFAD ile iş birliği içindeyiz. BiP’te çok yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz, bunu da yakın zamanda lanse edeceğiz. Bu tür anlarda - sadece deprem değil - en sevdiğimiz, en çok ulaşmak istediğimiz 10 kişiye otomatik olarak mesaj atabileceğimiz, mesajla bilgi paylaşabileceğimiz ve lokasyon bilgisini gönderebileceğimiz bir platform geliştiriyoruz: Acil durum butonu. Bunu çok hızlı bir şekilde çözeceğiz.”